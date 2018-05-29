Джанаев: «Я общался с Поповым, он хочет остаться в «Рубине»

Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев сообщил, что полузащитник Ивелин Попов хочет продолжить выступления за казанский клуб.

Болгарин перешел в «Рубин» из «Спартака» зимой на правах аренды до конца сезона. Ранее появилась информация, что казанцы хотят выкупить футболиста, однако не имеют возможности заплатить 2 миллиона евро, которые требуют красно-белые.

«Ивелин хороший парень и замечательный игрок. Мы все надеемся, что со «Спартаком» договорятся. Думаю, он сам не против. Я с ним разговаривал, он хочет играть в «Рубине», – сказал Джанаев.