Лишь 4% россиян не знают о проведении ЧМ-2018 в стране

Компания Nielsen провела исследование на территории России, по результатам которого были опрошены жители страны в возрасте от 11 до 69 лет.

Всего в нем приняли около 3,5 тысячи человек. При этом в выборку были включены минимум 100 жителей каждого из 11 городов проведения турнира.

96% опрошенных осведомлены о проведении ЧМ-2018 в России предстоящим летом. 84% респондентов в России и столько же в мире планируют смотреть матчи ЧМ. 73% россиян будут следить за играми в домашней обстановке (71% – в мире), 24% отправятся в бары, пабы и другие общественные точки (29% – в мире).

Две трети (67%) россиян уверены в том, что проведение мирового первенства окажет долгосрочный позитивный эффект на страну в целом. 70% полагают, что репутация России за рубежом по его результатам улучшится.