Манчини: «Потеря Кокорина стала большой проблемой и для «Зенита», и для сборной России»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уверен, что, работая в «Зените», приложил руку к подготовке игроков сборной России к домашнему чемпионату мира-2018.

«В первые шесть месяцев у нас было много игроков. А дальше пошли травмы.

К сожалению, выбыл из строя Кокорин. Это очень важный игрок и для «Зенита», и для сборной. Потеря Кокорина стала большой проблемой и для нас, и для них.

Что касается других футболистов, то они отлично готовы к чемпионату мира», – считает Манчини.

Итальянский специалист покинул «Зенит» после завершения сезона, перейдя на работу в сборную Италии.