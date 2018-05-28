Жирков: «Когда я не играл, Манчини мне это никак не объяснял. Просто не ставил в состав и все»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что бывший главный тренер петербургской команды Роберто Манчини никогда не объяснял игрокам причину непопадания в состав. Также футболист признался, что у него были мысли покинуть клуб.

– Ходили слухи, что вас «Краснодар» тоже зимой хотел взять в аренду. Они соответствовали действительности?

– Когда не играешь – всякие мысли возникают, в том числе и об уходе. А я вообще не выходил пять-шесть туров. Но год завершил, играя. Может, поэтому и остался.

Когда я не играл – Манчини мне это никак не объяснял. Просто не ставил в состав – и все. Но сезон большой, всегда случаются какие-то травмы и желтые карточки. Повлиял и вызов в сборную от Станислава Саламовича. После нашей игры со сборной Испании Манчини и начал меня выпускать. Наверное, что-то увидел, и это оказалось важнее того, что я не улыбался на тренировках.

– А может, вы просто из сборной улыбчивым вернулись?

– Да нет, такой же (улыбается). Но его больше это не раздражало.