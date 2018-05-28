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  • Жирков: «Когда я не играл, Манчини мне это никак не объяснял. Просто не ставил в состав и все»

Жирков: «Когда я не играл, Манчини мне это никак не объяснял. Просто не ставил в состав и все»

28 мая 2018, 18:50
9

Защитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что бывший главный тренер петербургской команды Роберто Манчини никогда не объяснял игрокам причину непопадания в состав. Также футболист признался, что у него были мысли покинуть клуб.

– Ходили слухи, что вас «Краснодар» тоже зимой хотел взять в аренду. Они соответствовали действительности?

– Когда не играешь – всякие мысли возникают, в том числе и об уходе. А я вообще не выходил пять-шесть туров. Но год завершил, играя. Может, поэтому и остался.

Когда я не играл – Манчини мне это никак не объяснял. Просто не ставил в состав – и все. Но сезон большой, всегда случаются какие-то травмы и желтые карточки. Повлиял и вызов в сборную от Станислава Саламовича. После нашей игры со сборной Испании Манчини и начал меня выпускать. Наверное, что-то увидел, и это оказалось важнее того, что я не улыбался на тренировках.

– А может, вы просто из сборной улыбчивым вернулись?

– Да нет, такой же (улыбается). Но его больше это не раздражало.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Манчини Роберто
Комментарии (9)
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Garrincha58
1527524465
просто Манчини уже стало по х-ю и он стал тебя выпускать серьезный ты наш
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Бухбух
1527524508
Жирков: "Улыбка? А что это такое?"
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shinnik
1527526003
Может у него с "тамбовскими" проблемы были...
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vladimir-7
1527529884
Манчини плохо знал характер и игровые возможности игроков Зенита, поэтому не мог четко определить, кого ставить на игру и делал это просто интуитивно и практически перед игрой, делая ставку на знакомых ему игроков.
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3a zenit
1527529918
загавкали,что ж вы при Манчини такого не говорили?Теперь конечно его можно говном поливать и винить во всём,вы же супер футболисты-звёзды и вашей вины в пятом месте нет вообще(сарказм).
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Урия Гип
1527534993
Если Жирков свалит, это к лучшему.
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val-berezko
1527535472
Манчини отрабатывал заработанное бабло-это понятно. Набрал аргентинцев с пляжа,попилил и вынужден был их ставить,в этом нет сомнения. А наши в задвижке, на перекуре на лавке.
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prezent2017
1527541897
Когда играешь, он объяснял, что нужно делать, а когда нет - чего время терять! Манчини человек занятой.
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