«ПСЖ» может продать Мбаппе из-за санкций УЕФА

Руководство «ПСЖ» может пойти на продажу форварда Килиана Мбаппе из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

Парижане выбирают между 19-летним французом и Неймаром, который год назад перешел из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Мбаппе прошлым летом перешел в «ПСЖ» из «Монако» в аренду с обязательным выкупом за 180 миллионов евро.

В том случае, если УЕФА наложит ограничения на трансферы и платежную ведомость столичного клуба, то сразу после выкупа Мбаппе «ПСЖ» готов будет продать его.

Ранее сообщалось, что Мбаппе интересен «Реалу» и «Манчестер Сити».