Ловрен: «Поражение в финале ЛЧ? Это душераздирающе, но мы вернемся и будем сильнее. Обещаю»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в финальном матче Лиги чемпионов.

«Это больно. Больно описывать это. По правде говоря, это душераздирающе.

Мы заслуживали большего. Но мы должны гордиться тем, какой длинный путь проделали – от игры с «Хоффенхаймом» в квалификации до финала. Мы обыгрывали лучших.

Я горд командой, горд парнями, болельщиками, которые так много ездили по миру и поддерживали нас. Уверен, что в следующем году мы вернемся и будем сильнее. Обещаю», – сказал Ловрен.

Мне не нравится Юрген Клопп. Но как же его жаль!