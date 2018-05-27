Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловрен: «Поражение в финале ЛЧ? Это душераздирающе, но мы вернемся и будем сильнее. Обещаю»

Ловрен: «Поражение в финале ЛЧ? Это душераздирающе, но мы вернемся и будем сильнее. Обещаю»

27 мая 2018, 15:28
7

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в финальном матче Лиги чемпионов.

«Это больно. Больно описывать это. По правде говоря, это душераздирающе.

Мы заслуживали большего. Но мы должны гордиться тем, какой длинный путь проделали – от игры с «Хоффенхаймом» в квалификации до финала. Мы обыгрывали лучших.

Я горд командой, горд парнями, болельщиками, которые так много ездили по миру и поддерживали нас. Уверен, что в следующем году мы вернемся и будем сильнее. Обещаю», – сказал Ловрен.

Мне не нравится Юрген Клопп. Но как же его жаль!

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ловрен Деян
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
омск55
1527424473
никуда вы уже не вернётесь
Ответить
hevbn 28
1527425484
Самое интересное, что в этом матче Деян который является одним из самых критикуемых игроков команды провел чуть ли не идеальный матч, как и большинство команды, исключением может быть только Хендерсон, Фирмино который хорошо играл только когда на поле был Салах, а потом "пропал". К сожалению с Роберто такое часто случается , да и ещё конечно Лаллана который оказался просто не готовым к матчу, вратарь который пропустил то, что не должен был пропускать, но даже при этом красные могли выиграть этот матч , я верю Ловрену , тем более что при Клоппе Ливерпуль с каждым сезоном играет все лучше и лучше.
Ответить
OfaZavr
1527434230
правильно, сделайте выводы и не сдавайтесь.
Ответить
JI e x a
1527438404
да кого лучших-то вы обыгрывали? хоть молчал бы уже. Лучших всех повыбивал Реал, начиная с группы, и до самого финала, всех чемпионов топ-лиг выбил Реал. А вы на изи что из группы вышли с мариборами всякими и мертвыми спартачами, что до финала, кроме МС, толком никого и не обыграли из достойных команд.
Ответить
zigbert
1527441034
А как же иначе, вернуться надо и как можно быстрее.
Ответить
Королевство Равенства
1527443984
Да реально по интервью видно что Юрген Клопп собрал сильных духом мужиков в свою команду а не каких то тряпок. Это делает честь. и уважение нынешнему Ливерпулю!
Ответить
orzy
1527493516
Шанс 1 раз в 10 лет так что не надейтесь даже. В следующем годы Барса и МС фаворит
Ответить
Главные новости
Батраков попрощался с «Локомотивом»
01:17
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+