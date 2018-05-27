Мне не нравится Юрген Клопп. Но как же его жаль!

В поддержку тренера, который не был симпатичен.

Десять лет назад 1 июля было объявлено, что знаменитую дортмундскую «Боруссию», которая перед этим чуть не рухнула во вторую Бундеслигу, будет тренировать некто Юрген Клопп. Для любителей немецкого чемпионата он не был новым именем – оттарабанил семь лет в «Майнце», с которым даже поиграл в еврокубках. Чуть позже я впервые в своей жизни попал на крутой европейский стадион, поехав на матч Германия – Россия, он проходил как раз в Дортмунде.

Там наши быстро пропустили два гола, отквитали один мяч и в течение всего второго тайма гоняли немцев так, что даже соседи по трибуне от ужаса закрывали глаза (так было, без прикрас). Мы проиграли 1:2, но впечатление от «Сигнал-Идуны Парк» было фантастическим. Как и от фанатского магазина, в котором продавались даже соски для малышей с эмблемой «Боруссии». Конечно, в первом выезде все кажется нереальным. Симпатия к «Боруссии» не могла не появиться именно тогда, хотя и размылась со временем.

Клопп же превратил команду из одряхлевшего середняка в мощную машину, которая доехала до финиша первой в сезоне-2010/11, а через год повторила успех. Примерно с тех пор и началась эта вакханалия.

Клопп шутит и смеется, Клопп раскрывает игроков, Клопп мегатренер и сумасшедший мотиватор. Клопп просто лучший. СМИ разрывались от восторга, узнав его поближе. Еще через год он долетел до финала Лиги чемпионов сквозь судейские ошибки в игре с «Малагой», но на это никто не обращал внимания. Люди устали от побед Гвардиолы и заносчивости Моуринью (самого Жозе Клопп еще и поколотил в полуфинале ЛЧ). А тут такой новый герой – поднял со дна команду, стал чемпионом, да еще и такой душка, всем нравится.

Нет, в какой-то момент это стало невыносимо.

Но сумасшествие не кончалось с падениями результатов «Боруссии», которая в будущем успела поелозить на последнем месте в Бундеслиге и уже не добивалась никаких успехов в еврокубках. Клопп ушел, а как только появилась информация о его возможном назначении в «Ливерпуль», вулкан вспыхнул с новой силой. Пришел спаситель, который точно сделает команду чемпионом.

Клопп, как и ожидалось, эмоционально полностью совпал с «Энфилдом» и сделал куражную команду. Что еще нужно людям? Зрелище! Что нужно журналистам? Громкий повод для материалов. От Клоппа всего этого было в избытке. Весь мир снова стал крутиться вокруг него. «Ливерпуль», тем временем, потратил аж полмиллиарда евро за четыре года, но не выиграл ни одного кубка. Команда выдавала дивные по драматургии матчи с топ-командами, но регулярно отхватывала от аутсайдеров. «Клоппу нужно время», – твердили все подряд.

Но почти три года позади, финальные позиции – 8, 4 и 4. Ноль кубков. Жалобы на судейство. Хайп вокруг тренера перешел все мыслимые и немыслимые границы. А результат скромный. Для небольшого клуба это был бы успех. Для среднего – хорошая работа. Для того, кто ближе к топам – ну, сойдет. Для «Ливерпуля», безусловно, топового клуба с величайшей историей, большой коллекцией трофеев и гигантским количеством фанатов по всему миру – успехом эти результаты назвать нельзя никак вообще. Печально, что культ Клоппа побеждал за явным преимуществом, но фанаты, не видевшие как «Ливерпуль» выигрывает АПЛ, похоже, довольны – ну, хоть так, зато команда играет и шоу выдает, да еще и топов выносит, круто же. Так и формируется психология середняка.

Клопп стал казаться слишком раскрученным и переоцененным. Не считая Суперкубков, у тренера всего три трофея за 18 лет карьеры, а десятилетие он провел в «Боруссии» и «Ливерпуле». «МЮ» и «Сити», «Арсенал» и «Челси», даже «Лестер» за три последних года нахождения Клоппа во главе «красных» – все они что-нибудь выигрывали. Тренер с таким мощным бэкграундом – нет.

Тех, кому не нравится Юрген Клопп – подавляющее меньшинство. Лично мне очень не нравится и шум вокруг него, и футбол, который он ставит. Два года назад перед финалом Лиги Европы мы с Сашей Плехановым объяснили читателям, за кого мы будем болеть – за «Севилью» Эмери или за «Ливерпуль» Клоппа. В том матче испанец тактически уделал немца во втором тайме. Пока «Севилья» куражилась, Клопп был совершенно не в силах что-либо изменить. Тактика провалилась. Первый порыв принес результат 1:0 к перерыву, а когда потребовалось менять ситуацию – из «Ливерпуля» выпустили воздух и чудом не разгромили. Во втором тайме того матча «красных» просто не было на поле. Клопп наблюдал за этим молча.

Он проиграл свой очередной финал.

У меня не было никаких сомнений, за кого болеть в этом финале ЛЧ. Я и близко не фанат «Реала», но есть несколько причин, по которым симпатии были отданы ему. При этом незадолго до финала я понял, почему порадуюсь, если выиграет «Ливерпуль». И причина эта, как ни парадоксально, только в одном – в Клоппе.

Удивительно.

Он ведь, бывало, раздражал не только шумом вокруг него, а еще и своими странными комментариями. О том, что не хочет играть в России и Израиле с загадочной фразой «Трудно делать вид, что все в порядке и ничего не происходит». О том, что готов «ставить свою задницу» на то, что «Бавария» будет контактировать с Гвардиолой. Хватало всякого, хоть и было давно.

Но популярная персона так или иначе обречена на то, чтобы хоть однажды ляпнуть что-то невпопад. В конце концов, популярность не он создавал себе сам и не особо к этому стремился. Зато, например, во время плохо организованной пресс-конференции перед игрой «Спартак» – «Ливерпуль» в Москве он отнесся ко всему с юмором без истерик и скандалов. Говоря всем понятным языком, Клопп – просто обычный хороший мужик, в котором нет гнилья. Он позитивный и классный. И он сумасшедший фанат футбола, в чем не слишком отличается от нас с вами. В какой-то момент просто хочется закрыть глаза на безумный пиар.

Он проиграл пять финалов. Для фаната футбола, который так страстно трудится, это невыносимо. Он проиграл шестой, где его лучший игрок в слезах покинул поле еще в первом тайме из-за травмы, а его вратарь фактически закинул два мяча в свои ворота. И еще где Гарет Бэйл забил лучший гол в истории финалов. «Ливерпуль» не был фаворитом, но у Клоппа его команда – всегда лучшая, он не может по-другому. И такое поражение едва ли можно пережить так скоро.

Держись, Юрген.

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