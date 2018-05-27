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Черчесов: «Никогда ни с кем не ругался. Ни разу»

27 мая 2018, 11:27
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с нападающим Артемом Дзюбой. Специалист подчеркнул, что ни разу в своей карьере не ругался с кем-то из футболистов.

– Артем Дзюба – футболист, который ведет себя по-особенному: он очень громкий, постоянно шутит на тренировках, разговаривает. Все ли нормально? Нет ли к нему вопросов?

– Вы же каждый день находитесь на тренировках, все видите. Я, честно говоря, никогда с ним не ругался. Ни разу. Я вообще ни с кем никогда не ругаюсь. Мы спокойно работаем.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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1527410853
с твоим то мерзким упоротым характером????? ну ну ... по роже видно трудный собеседник и не надёжный чел
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Урия Гип
1527410934
Этот нехороший человек говорит неправду.
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OfaZavr
1527411022
охотно верю, особенно когда Юсупова *овном назвал а Денисову шею хотел сломать и орал на него десять минут, никакого уважения к таким лицемерам.
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1527411173
фильм/Джентльмены удачи/ --- слова Алибабаевича //не хороший ты человек злой как собака//
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hevbn 28
1527411853
Даже если бы никто не знал о том ,что у Станислава Саламовича почти в каждой команде был серьёзный конфликт , то утверждение ,что он "никогда ни с кем не ругался" выглядит попыткой сделать себя "святее папа Римского" , это просто смешно.
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Федя Кабак
1527412057
Фантазёр, ты меня называла))) трепач и брехун, уважение к нему пропало напрочь
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порт
1527418306
А зачем ругаться, в сартир, и в рыло.
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ВетеR
1527419538
Лживый осетин.....((((
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Tiger Altaica
1527429475
Не верю.)))
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zigbert
1527432301
Все идет по плану, спокойная работа, без ругани.
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