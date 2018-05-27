Черчесов: «Никогда ни с кем не ругался. Ни разу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с нападающим Артемом Дзюбой. Специалист подчеркнул, что ни разу в своей карьере не ругался с кем-то из футболистов.

– Артем Дзюба – футболист, который ведет себя по-особенному: он очень громкий, постоянно шутит на тренировках, разговаривает. Все ли нормально? Нет ли к нему вопросов?

– Вы же каждый день находитесь на тренировках, все видите. Я, честно говоря, никогда с ним не ругался. Ни разу. Я вообще ни с кем никогда не ругаюсь. Мы спокойно работаем.

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