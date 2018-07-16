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    Станьте тренером команды МТС в игре 11х11 New Season!

    С 21 мая по 14 июня 2018 года для абонентов МТС доступно специальное предложение в новой мобильной игре 11х11 New Season – возможность собрать эксклюзивную футбольную команду.

    Игра 11х11 New Season с впечатляющей 3D-графикой позволит вам создать собственный футбольный клуб, построить целый футбольный город и, конечно, собрать успешную команду футболистов, чтобы завоевать первые места в турнирах с другими игроками.

    Для абонентов МТС действуют особые условия: возможность выгодно приобретать специальные пакеты с уникальным наполнением – МТС ПАКи. При первой покупке всего за 29 рублей вы получите эксклюзивного игрока, форму команды МТС и ресурсы для тренировок. При покупке последующих МТС ПАКов за 249 рублей вы также будете получать по одному редкому футболисту и ресурсы, которых хватит на тренировку целой команды.

    Подключите оплату со счета телефона МТС в App Store, совершайте покупки в игре и соберите команду мечты.

    Скачать 11х11 New Season

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 16:38
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