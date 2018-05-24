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  • РФПЛ подпишет эксклюзивное соглашение с PES. В 2019 году лиги в симуляторе FIFA не будет

РФПЛ подпишет эксклюзивное соглашение с PES. В 2019 году лиги в симуляторе FIFA не будет

24 мая 2018, 22:50
18

РФПЛ сообщила о готовом соглашении с компанией-разработчиком футбольного симулятора PES. В 2019 году лига в кибер-пространстве будет представлена только в этой игре.

«Благодаря новому программному обеспечению Enlighten, отвечающему за визуальные эффекты и формат 4K HDR, PES 2019 предложит поклонникам серии еще более реалистичную графику: новые тени, изменение освещения в реальном времени, улучшенная детализация болельщиков, реалистичная текстура травы, а также возвращение эффекта снежной погоды», – говорится в заявлении РФПЛ.

Руководители обеих сторон позитивно оценили подписание эксклюзивного соглашения.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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3a zenit
1527193779
жаль,пёс унылый.
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bset
1527196051
Вот дауны. А FIFA голосование устроила, не включить ли ФНЛ. А вы и от РФПЛ отказались. Зря. FIFA популярнее в разы.
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WHU
1527197963
Промес без карточек FUT? Точно уйдет...
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Derzkiy1
1527201555
Бред вообще , после чм убрать российский чемпионат ...
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DrDoom
1527206541
Пес говно, и это даже фанаты песа признавать стали
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Dan93
1527216480
Пес в разы превосходит фифу в механике игры. Новость отличная!
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Petrak86
1527216864
мне как-то фифа особо никогда не заходила, пес как-то ближе.
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ДАША Д
1527222061
Пираты сломают всё
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Жёлто-синий
1527223630
*****.
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SpartakSpartakSpartak
1527239624
Эффект снежной погоды, а также реалистично стучащие зубами от холода игроки.
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