РФПЛ подпишет эксклюзивное соглашение с PES. В 2019 году лиги в симуляторе FIFA не будет

РФПЛ сообщила о готовом соглашении с компанией-разработчиком футбольного симулятора PES. В 2019 году лига в кибер-пространстве будет представлена только в этой игре.

«Благодаря новому программному обеспечению Enlighten, отвечающему за визуальные эффекты и формат 4K HDR, PES 2019 предложит поклонникам серии еще более реалистичную графику: новые тени, изменение освещения в реальном времени, улучшенная детализация болельщиков, реалистичная текстура травы, а также возвращение эффекта снежной погоды», – говорится в заявлении РФПЛ.

Руководители обеих сторон позитивно оценили подписание эксклюзивного соглашения.