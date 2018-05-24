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    РФПЛ подпишет эксклюзивное соглашение с PES. В 2019 году лиги в симуляторе FIFA не будет

    РФПЛ сообщила о готовом соглашении с компанией-разработчиком футбольного симулятора PES. В 2019 году лига в кибер-пространстве будет представлена только в этой игре.

    «Благодаря новому программному обеспечению Enlighten, отвечающему за визуальные эффекты и формат 4K HDR, PES 2019 предложит поклонникам серии еще более реалистичную графику: новые тени, изменение освещения в реальном времени, улучшенная детализация болельщиков, реалистичная текстура травы, а также возвращение эффекта снежной погоды», – говорится в заявлении РФПЛ.

    Руководители обеих сторон позитивно оценили подписание эксклюзивного соглашения.

    Источник: РПЛ

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    24.05.2018 22:50
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 25 мая 2018, 12:13

      Эффект снежной погоды, а также реалистично стучащие зубами от холода игроки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 мая 2018, 07:47

      *****.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 мая 2018, 07:21

      Пираты сломают всё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 25 мая 2018, 05:54

      мне как-то фифа особо никогда не заходила, пес как-то ближе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 25 мая 2018, 05:48

      Пес в разы превосходит фифу в механике игры. Новость отличная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      DrDoom 25 мая 2018, 03:02

      Пес говно, и это даже фанаты песа признавать стали

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 мая 2018, 01:39

      Бред вообще , после чм убрать российский чемпионат ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      WHU 25 мая 2018, 00:39

      Промес без карточек FUT? Точно уйдет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 25 мая 2018, 00:28

      Надеюсь РФПЛ будет как в ФИФА,так и в ПЕСе. ФИФА запилила ЛЧ и ЛЕ, а конами с РФПЛ и норт вест Лондон блю и без кубков... Дичь Надеюсь на РФПЛ всё таки в фифе это никак не отразится и это полный бред, ибо в фифу добавляют наши стадионы в обновлении 18-й фифы под чм, а потом выходит фифа 19 (под которую уже готовы наши стадионы) без наших клубов - это полная тупость

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > GoldPlayFIFARus9 25 мая 2018, 01:10

      если все состоится, то не будет РФПЛ, максимум сделают тоже самое что и с серией Б - ненастоящая форма, эмблемы. Может игроков переименуют) А так ЕА может избавиться от лиги, заменив ее на другую. Китайскую например, если с псом у нее нет соглашения. Новый рынок и намного больше нашего) Конечно, печально это все.

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 25 мая 2018, 00:18

      И это - здорово!!!

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