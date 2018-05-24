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    Девизом сборной России на ЧМ выбран: «Играй с открытым сердцем»

    Команды-участницы чемпионата мира-2018 определились с девизами на предстоящий турнир.

    Слоганом сборной России стал: «Играй с открытым сердцем».

    Девизы будут написаны на автобусах, на которых команды будут передвигаться во время турнира.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Команда Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

    Источник: ФИФА

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    24.05.2018 13:56
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 25 мая 2018, 18:41

      надо было сделать такой девиз "Играй с открытым сердцем!..или нет"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 мая 2018, 08:26

      А почему не ВПЕРЕД РОССИЯ???Кишка тонка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 21:04

      Сердце может быть открытым ,а наши ворота закрыты на замок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 24 мая 2018, 22:16

      Как у футболистов на Рублёвке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 мая 2018, 21:01

      Был у нас ."искренний футбол"..с Э.Малафеевым...
      Ели уже эту несвязную кашу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 24 мая 2018, 20:37

      «Играй с открытым сердцем».............с открытыми кошельками для получения жирных контрактов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 24 мая 2018, 19:10

      Играй с открытым КАРМАНОМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 мая 2018, 18:53

      "Ваши ожидания - Ваши проблемы"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 мая 2018, 18:45

      /ИГРАЙ ГАРМОНЬ/ на МАТЧ ТВ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 мая 2018, 18:28

      В 2014 "здесь и сейчас" просрали все возможности, а в 2018 “играть с открытым сердцем " потому что больше не с чем играть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:20

      лучше "играй так чтобы не было стыдно")

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