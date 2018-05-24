Девизом сборной России на ЧМ выбран: «Играй с открытым сердцем»

Команды-участницы чемпионата мира-2018 определились с девизами на предстоящий турнир.

Слоганом сборной России стал: «Играй с открытым сердцем».

Девизы будут написаны на автобусах, на которых команды будут передвигаться во время турнира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Команда Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.