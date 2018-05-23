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    Смолов будет тренироваться по индивидуальной программе 

    Пресс-служба сборной России сообщила, что нападающий Федор Смолов будет заниматься по индивидуальной программе на сегодняшней тренировке команды.

    «Сегодня сборная России в полном составе поедет на тренировку. По индивидуальному плану будет тренироваться Смолов, у которого ушиб мышц голени.

    Точный срок возвращения Федора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдет уже через несколько дней», – сообщается в официальном твиттере сборной.

    Смолов: «Все обошлось. В ближайшие дни приступлю к тренировкам»

    Источник: Twitter

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    23.05.2018 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 23 мая 2018, 13:08

      Здоровья тебе Федя.

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