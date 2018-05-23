Смолов будет тренироваться по индивидуальной программе 

Пресс-служба сборной России сообщила, что нападающий Федор Смолов будет заниматься по индивидуальной программе на сегодняшней тренировке команды.

«Сегодня сборная России в полном составе поедет на тренировку. По индивидуальному плану будет тренироваться Смолов, у которого ушиб мышц голени.

Точный срок возвращения Федора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдет уже через несколько дней», – сообщается в официальном твиттере сборной.

Смолов: «Все обошлось. В ближайшие дни приступлю к тренировкам»