«МЮ» готов продать Марсьяля только в иностранный клуб

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продажи нападающего команды Антони Марсьяля.

22-летним футболистом интересуют «Челси» и «Тоттенхэм», но манкунианцы не хотят усиливать своих прямых конкурентов по борьбе в Премьер-лиге. По этой причине они готовы рассмотреть предложения от зарубежных клубов.

Из таких выделяются «Ювентус» и «Наполи». Итальянские клубы могут отказаться от попыток приобрести француза из-за его высокой зарплаты – сейчас он зарабатывает 74 тысячи евро в неделю.