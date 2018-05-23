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    «МЮ» готов продать Марсьяля только в иностранный клуб

    В «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продажи нападающего команды Антони Марсьяля.

    22-летним футболистом интересуют «Челси» и «Тоттенхэм», но манкунианцы не хотят усиливать своих прямых конкурентов по борьбе в Премьер-лиге. По этой причине они готовы рассмотреть предложения от зарубежных клубов.

    Из таких выделяются «Ювентус» и «Наполи». Итальянские клубы могут отказаться от попыток приобрести француза из-за его высокой зарплаты – сейчас он зарабатывает 74 тысячи евро в неделю.

    Источник: Daily Mail

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    23.05.2018 11:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 мая 2018, 18:15

      боится получить потом от Марсиаля ответку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Ман. Юн. ВЕлик 23 мая 2018, 17:56

      Утка кряяяяяяяяяяяяяаааааааааа

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 23 мая 2018, 13:04

      Хороший футболист из каких соображений ему Маур не доверяет?

      0
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