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    РФС: «ФИФА закрыла дело о допинге? Объективное решение. Мы в нем не сомневались»

    ФИФА закрыла дело в отношении футболистов сборной России, которые подозревались в применении допинга. Президент РФС Александр Алаев прокомментировал решение Федерации.

    «ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной команды игроки сдают допинг-тесты, причем иногда не по одному разу.

    Аналогичные процедуры проводятся до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами», – сказал Алаев.

    ФИФА закрыла дело о допинге игроков сборной России. У Федерации недостаточно доказательств

    Источник: ТАСС

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    22.05.2018 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4681

      Викос 22 мая 2018, 20:46

      хоть что-то хорошее.

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