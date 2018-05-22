РФС: «ФИФА закрыла дело о допинге? Объективное решение. Мы в нем не сомневались»

ФИФА закрыла дело в отношении футболистов сборной России, которые подозревались в применении допинга. Президент РФС Александр Алаев прокомментировал решение Федерации.

«ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной команды игроки сдают допинг-тесты, причем иногда не по одному разу.

Аналогичные процедуры проводятся до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами», – сказал Алаев.

ФИФА закрыла дело о допинге игроков сборной России. У Федерации недостаточно доказательств