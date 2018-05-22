Акинфеев: «Гончаренко не смотрит на имена. Любому напихает, если заслужил»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о совместной работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

— Чем крут тренер Гончаренко?

— Это личность, тренер. При нем все команды играли в хороший футбол. ЦСКА – не исключение.

Не скажу, что Гончаренко супержесткий, но требовательный. Для команды это большое подспорье. Я сам такой человек – не люблю расхлябанности. Виктор Михайлович не станет смотреть на имена – Акинфеев, Игнашевич или кто-то другой. Любому напихает, если заслужил.

— Гончаренко производит впечатление правильного человека, который не предаст, не обманет.

— Так и есть. Таким, наверное, и должен быть тренер. Неправильно, когда специалист говорит команде: «Я не с вами». Мне известны такие примеры – обойдемся без фамилий.