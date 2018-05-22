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  • Акинфеев: «Гончаренко не смотрит на имена. Любому напихает, если заслужил»

Акинфеев: «Гончаренко не смотрит на имена. Любому напихает, если заслужил»

22 мая 2018, 06:30
11

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о совместной работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

— Чем крут тренер Гончаренко?

— Это личность, тренер. При нем все команды играли в хороший футбол. ЦСКА – не исключение.

Не скажу, что Гончаренко супержесткий, но требовательный. Для команды это большое подспорье. Я сам такой человек – не люблю расхлябанности. Виктор Михайлович не станет смотреть на имена – Акинфеев, Игнашевич или кто-то другой. Любому напихает, если заслужил.

— Гончаренко производит впечатление правильного человека, который не предаст, не обманет.

— Так и есть. Таким, наверное, и должен быть тренер. Неправильно, когда специалист говорит команде: «Я не с вами». Мне известны такие примеры – обойдемся без фамилий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Obi Wan
1526964152
Так и должно быть...
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Мары
1526964649
Внешность обманчива. С виду молодой, интелегентный человек, а на деле ого-го........
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VeniaminS
1526968212
Правильно! Так и надо поступать.
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O-Z
1526968215
Муссе ***** дал 1 раз и всё тренер огого. Овчиникову пусть напихает. сразу в жбан получит
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prezent2017
1526969508
То вся команда и разбежалась. С БАТЭ то же было!
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Dominator777
1526971425
Исходя из состава армейцев, постоянных травм ведущих игроков, короткой скамейки и места, занятого клубом, можно сделать вывод, что Гончаренко - тренер приличного для РФПЛ уровня. Однако, о характере тренера нам тяжело судить, так как не знаем "закулисной кухни", а армейский клуб "острые" моменты за пределы команды не выносит. Но, исходя из того, как прилюдно напихал Мусе, у тренера явно есть характер и не мягкий.
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Danish Dynamite
1526971640
С виду маленький, щупленький. И не скажешь...
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vovan55
1526981771
ну в принципе так и должно быть, с него спрос и он строит игру...
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zigbert
1527064399
Тренер как психолог, должен хорошо разбираться в характере игроков. Тут важно еще не перегнуть палку.
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