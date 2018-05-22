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    Акинфеев: «Гончаренко не смотрит на имена. Любому напихает, если заслужил»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о совместной работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

    — Чем крут тренер Гончаренко?

    — Это личность, тренер. При нем все команды играли в хороший футбол. ЦСКА – не исключение.

    Не скажу, что Гончаренко супержесткий, но требовательный. Для команды это большое подспорье. Я сам такой человек – не люблю расхлябанности. Виктор Михайлович не станет смотреть на имена – Акинфеев, Игнашевич или кто-то другой. Любому напихает, если заслужил.

    — Гончаренко производит впечатление правильного человека, который не предаст, не обманет.

    — Так и есть. Таким, наверное, и должен быть тренер. Неправильно, когда специалист говорит команде: «Я не с вами». Мне известны такие примеры – обойдемся без фамилий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2018 06:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:33

      Тренер как психолог, должен хорошо разбираться в характере игроков. Тут важно еще не перегнуть палку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 22 мая 2018, 12:36

      ну в принципе так и должно быть, с него спрос и он строит игру...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 мая 2018, 09:47

      С виду маленький, щупленький. И не скажешь...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 мая 2018, 09:43

      Исходя из состава армейцев, постоянных травм ведущих игроков, короткой скамейки и места, занятого клубом, можно сделать вывод, что Гончаренко - тренер приличного для РФПЛ уровня. Однако, о характере тренера нам тяжело судить, так как не знаем "закулисной кухни", а армейский клуб "острые" моменты за пределы команды не выносит. Но, исходя из того, как прилюдно напихал Мусе, у тренера явно есть характер и не мягкий.

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 09:11

      То вся команда и разбежалась. С БАТЭ то же было!

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 мая 2018, 08:50

      Муссе ***** дал 1 раз и всё тренер огого. Овчиникову пусть напихает. сразу в жбан получит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 мая 2018, 08:50

      Правильно! Так и надо поступать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 07:50

      Внешность обманчива.
      С виду молодой, интелегентный человек, а на деле ого-го........

      4
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Мары 22 мая 2018, 09:12

      Не ого-го, а и-го-го.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > prezent2017 22 мая 2018, 10:21

      Ну крылатым лошадкам без разницы.И-го-го или О-го-го.
      Они ж Пегасы.

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 мая 2018, 07:42

      Так и должно быть...

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