Джикия: «Думаю, с первого дня подготовки к новому сезону я уже буду работать без ограничений»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как перенес травму крестообразных связок колена, полученную в товарищеском матче в январе. По словам футболиста, его восстановление почти завершено, он планирует начать подготовку к новому сезону без каких-либо ограничений.

«Сейчас уже все хорошо. Думаю, что с первого дня подготовки к новому чемпионату я буду полностью работать с командой, без ограничений.

Восстановление, тренировки – этому нужно уделять гораздо больше времени, чем обычному игровому режиму. Так что времени на родных стало еще меньше. Есть огромное желание вернуться в команду. Нужно максимально много работать.

У меня не первые «кресты» в команде. Есть с чем сравнивать. Мы говорили об этом с ребятами. У каждого свой болевой порог. Кто-то не чувствовал боли. Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали. Видимо, мой организм это так воспринял. Даже не могу передать, что это за ощущения. Было опустошение, разочарование – все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придется много пропустить», – сказал Джикия в эфире радио «Комсомольская правда».