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  • Джикия: «Думаю, с первого дня подготовки к новому сезону я уже буду работать без ограничений»

Джикия: «Думаю, с первого дня подготовки к новому сезону я уже буду работать без ограничений»

21 мая 2018, 17:59
8

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как перенес травму крестообразных связок колена, полученную в товарищеском матче в январе. По словам футболиста, его восстановление почти завершено, он планирует начать подготовку к новому сезону без каких-либо ограничений.

«Сейчас уже все хорошо. Думаю, что с первого дня подготовки к новому чемпионату я буду полностью работать с командой, без ограничений.

Восстановление, тренировки – этому нужно уделять гораздо больше времени, чем обычному игровому режиму. Так что времени на родных стало еще меньше. Есть огромное желание вернуться в команду. Нужно максимально много работать.

У меня не первые «кресты» в команде. Есть с чем сравнивать. Мы говорили об этом с ребятами. У каждого свой болевой порог. Кто-то не чувствовал боли. Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали. Видимо, мой организм это так воспринял. Даже не могу передать, что это за ощущения. Было опустошение, разочарование – все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придется много пропустить», – сказал Джикия в эфире радио «Комсомольская правда».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1526915644
Возвращайся быстрее, любитель шоколадок!
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nik55
1526916360
Поправляйся команда ждет
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OfaZavr
1526919848
удачного восстановления Георгий, ждем с первого матча нового сезона!
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oyabun
1526920282
Главное, Жора, не торопись начинать полноценные тренировки. Может тебе и кажется, что уже готов, но пусть решают врачи. Им виднее. А нам нужен здоровый без рецидивов ЦЗ в основе. Крайне нужен! Удачи и полного воздоровления!
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VVM1964
1526920373
Давай , Жора , а то без тебя что то как то не " не фонтан " .
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Викос
1526920823
Не хватало Джикии как никогда. Ждем.
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Мары
1526923426
Георгий, не повтори рецедива.Ты нам очень нужен. Удачи !!!
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zigbert
1526929571
Поправляйся Георгий ты нам нужен.
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