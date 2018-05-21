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    Джикия: «Думаю, с первого дня подготовки к новому сезону я уже буду работать без ограничений»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как перенес травму крестообразных связок колена, полученную в товарищеском матче в январе. По словам футболиста, его восстановление почти завершено, он планирует начать подготовку к новому сезону без каких-либо ограничений.

    «Сейчас уже все хорошо. Думаю, что с первого дня подготовки к новому чемпионату я буду полностью работать с командой, без ограничений.

    Восстановление, тренировки – этому нужно уделять гораздо больше времени, чем обычному игровому режиму. Так что времени на родных стало еще меньше. Есть огромное желание вернуться в команду. Нужно максимально много работать.

    У меня не первые «кресты» в команде. Есть с чем сравнивать. Мы говорили об этом с ребятами. У каждого свой болевой порог. Кто-то не чувствовал боли. Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали. Видимо, мой организм это так воспринял. Даже не могу передать, что это за ощущения. Было опустошение, разочарование – все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придется много пропустить», – сказал Джикия в эфире радио «Комсомольская правда».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 22:06

      Поправляйся Георгий ты нам нужен.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 20:23

      Георгий, не повтори рецедива.Ты нам очень нужен.
      Удачи !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 21 мая 2018, 19:40

      Не хватало Джикии как никогда. Ждем.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 21 мая 2018, 19:31

      Главное, Жора, не торопись начинать полноценные тренировки. Может тебе и кажется, что уже готов, но пусть решают врачи. Им виднее. А нам нужен здоровый без рецидивов ЦЗ в основе. Крайне нужен! Удачи и полного воздоровления!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 19:24

      удачного восстановления Георгий, ждем с первого матча нового сезона!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 21 мая 2018, 18:26

      Поправляйся команда ждет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 мая 2018, 18:14

      Возвращайся быстрее, любитель шоколадок!

      3
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