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    Смолов: «Для меня домашний чемпионат мира – самый важный турнир в карьере»

    Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot'больные люди» поделился мыслями по поводу предстоящего домашнего чемпионата мира, который, по словам игрока, станет важнейшим событием в его карьере.

    «Для меня чемпионат мира – это, положа руку на сердце, самый важный турнир в моей карьере. Потому что он проводится в моей родной стране, в России. Я понимаю, мне очень посчастливилось, что моя эпоха футболиста, мой футбольный век приходится на домашний чемпионат мира. Что конкретно в это промежуток времени мы получили право провести его, построились современные стадионы, вся инфраструктура.

    Очень огромный ажиотаж не только в нашей стране, но и по всему миру. Поэтому моя футбольная жизнь до и после мирового первенства, если рассуждать о каких-то трансферах… Есть отдельный этап и это как раз чемпионат мира, который предстоит.

    Мне уже 28 лет и этот возраст достаточно зрелый. Наверное, принято считать, что это как раз-таки пик формы каждого футболиста, который приходится на этот возраст. Прошлой осенью мне довелось в трех матчах вывести сборную России на поле с капитанской повязкой. Я испытывал невероятный адреналин и эмоции, чувствовал гордость и счастье по этому поводу. Я был в полной уверенности, что моим родителям есть, чем гордиться. Поэтому все ожиданиями только с этим связаны.

    Просто я не считал нужным во время чемпионата России рассуждать и говорить о готовности к чемпионату мира, потому что это было бы не совсем верно. У нас сейчас предостаточно времени, чтобы к нему подготовиться и физически и ментально», – сказал Смолов.

    Источник: YouTube

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    21.05.2018 17:53
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 22:03

      Федор ждем от тебя феерической игры на ЧМ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 21 мая 2018, 19:23

      Обойдёмся без громких слов. Просто надо выйти из группы. Если повезёт попасть на Морокко или Португалию и обыграть кого-то из них. За 1/4 все итак будут рады. Главное поймать кураж. И надо что бы понимали что на них ничто не давит. Итак большинство умом понимает что из группы можем не выйти. Но всеравно верим. И главный матч с Египтом. Плохо если в первом туре Уругвай с Египтом вничью сыграют. Уругвай будет злой и будет рвать и метать что бы победить нас в 3 туре. Тогда у Египта будет преимущество во время игры 2 тура. Ведь саудов все должны обыгрывать.раскладов уйма братцы! Можно и с 2 очками из группы выползти в теории.)))
      Думаю 0,1,2,7,9 очков НЕ наберём.
      Наберём 3,4,5 или 6.
      Уже какой раз мы попадаем в такую ситуацию! Явный фаворит, мы и 2 команды номинально слабее нас. И всякий раз мы обсираемся, (кроме 2008). Уже чисто по теории вероятностей должны выходить из группы!:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 19:19

      покажите что для вас значит этот ЧМ на деле а не только на словах!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 21 мая 2018, 18:37

      Команда болтунов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 21 мая 2018, 18:08

      Постарайся Федор! И на благо Родины и ради своих же интересов!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 мая 2018, 18:07

      Успешной игры тебе на ЧМ! Вы все в сборной должны сыграть так, чтобы вас зауважали!!! ***+++

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