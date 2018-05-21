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  • Смолов: «Для меня домашний чемпионат мира – самый важный турнир в карьере»

Смолов: «Для меня домашний чемпионат мира – самый важный турнир в карьере»

21 мая 2018, 17:53
6

Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot'больные люди» поделился мыслями по поводу предстоящего домашнего чемпионата мира, который, по словам игрока, станет важнейшим событием в его карьере.

«Для меня чемпионат мира – это, положа руку на сердце, самый важный турнир в моей карьере. Потому что он проводится в моей родной стране, в России. Я понимаю, мне очень посчастливилось, что моя эпоха футболиста, мой футбольный век приходится на домашний чемпионат мира. Что конкретно в это промежуток времени мы получили право провести его, построились современные стадионы, вся инфраструктура.

Очень огромный ажиотаж не только в нашей стране, но и по всему миру. Поэтому моя футбольная жизнь до и после мирового первенства, если рассуждать о каких-то трансферах… Есть отдельный этап и это как раз чемпионат мира, который предстоит.

Мне уже 28 лет и этот возраст достаточно зрелый. Наверное, принято считать, что это как раз-таки пик формы каждого футболиста, который приходится на этот возраст. Прошлой осенью мне довелось в трех матчах вывести сборную России на поле с капитанской повязкой. Я испытывал невероятный адреналин и эмоции, чувствовал гордость и счастье по этому поводу. Я был в полной уверенности, что моим родителям есть, чем гордиться. Поэтому все ожиданиями только с этим связаны.

Просто я не считал нужным во время чемпионата России рассуждать и говорить о готовности к чемпионату мира, потому что это было бы не совсем верно. У нас сейчас предостаточно времени, чтобы к нему подготовиться и физически и ментально», – сказал Смолов.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Смолов Федор
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1526915278
Успешной игры тебе на ЧМ! Вы все в сборной должны сыграть так, чтобы вас зауважали!!! ***+++
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Евгений Агеев
1526915294
Постарайся Федор! И на благо Родины и ради своих же интересов!
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Урия Гип
1526917068
Команда болтунов.
Ответить
OfaZavr
1526919544
покажите что для вас значит этот ЧМ на деле а не только на словах!
Ответить
Uruguay2018
1526919810
Обойдёмся без громких слов. Просто надо выйти из группы. Если повезёт попасть на Морокко или Португалию и обыграть кого-то из них. За 1/4 все итак будут рады. Главное поймать кураж. И надо что бы понимали что на них ничто не давит. Итак большинство умом понимает что из группы можем не выйти. Но всеравно верим. И главный матч с Египтом. Плохо если в первом туре Уругвай с Египтом вничью сыграют. Уругвай будет злой и будет рвать и метать что бы победить нас в 3 туре. Тогда у Египта будет преимущество во время игры 2 тура. Ведь саудов все должны обыгрывать.раскладов уйма братцы! Можно и с 2 очками из группы выползти в теории.))) Думаю 0,1,2,7,9 очков НЕ наберём. Наберём 3,4,5 или 6. Уже какой раз мы попадаем в такую ситуацию! Явный фаворит, мы и 2 команды номинально слабее нас. И всякий раз мы обсираемся, (кроме 2008). Уже чисто по теории вероятностей должны выходить из группы!:)
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zigbert
1526929431
Федор ждем от тебя феерической игры на ЧМ.
Ответить
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