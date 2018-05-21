Смолов: «Для меня домашний чемпионат мира – самый важный турнир в карьере»

Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot'больные люди» поделился мыслями по поводу предстоящего домашнего чемпионата мира, который, по словам игрока, станет важнейшим событием в его карьере.

«Для меня чемпионат мира – это, положа руку на сердце, самый важный турнир в моей карьере. Потому что он проводится в моей родной стране, в России. Я понимаю, мне очень посчастливилось, что моя эпоха футболиста, мой футбольный век приходится на домашний чемпионат мира. Что конкретно в это промежуток времени мы получили право провести его, построились современные стадионы, вся инфраструктура.

Очень огромный ажиотаж не только в нашей стране, но и по всему миру. Поэтому моя футбольная жизнь до и после мирового первенства, если рассуждать о каких-то трансферах… Есть отдельный этап и это как раз чемпионат мира, который предстоит.

Мне уже 28 лет и этот возраст достаточно зрелый. Наверное, принято считать, что это как раз-таки пик формы каждого футболиста, который приходится на этот возраст. Прошлой осенью мне довелось в трех матчах вывести сборную России на поле с капитанской повязкой. Я испытывал невероятный адреналин и эмоции, чувствовал гордость и счастье по этому поводу. Я был в полной уверенности, что моим родителям есть, чем гордиться. Поэтому все ожиданиями только с этим связаны.

Просто я не считал нужным во время чемпионата России рассуждать и говорить о готовности к чемпионату мира, потому что это было бы не совсем верно. У нас сейчас предостаточно времени, чтобы к нему подготовиться и физически и ментально», – сказал Смолов.