Глеб: «Приглашение Марадоны в брестское «Динамо» – просто пиар-ход»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал об отношении к информации о назначении Диего Марадоны председателем правления брестского «Динамо».

– В Белоруссии, наверное, сейчас все стоят на ушах. Все-таки в брестское «Динамо» приедет Марадона.

– Да не знаю. Ажиотаж возникает, прежде всего, в прессе. СМИ «кипят». Звонят, спрашивают, журналистам интересно.

– А о чем подумали вы, когда поняли, что приезд Марадоны – это не «утка»?

– Я довольно спокойно отнесся. Для имиджа и популяризации футбола в Белоруссии, рекламы – это просто здорово. Такой человек к нам едет! К нашему виду спорта, думаю, повысится интерес со стороны болельщиков. Однако я считаю приглашение Марадоны просто пиар-ходом.

– Почему?

– Не думаю, что Марадона будет тут работать. Дай бог, чтобы я ошибался. Время покажет. Склоняюсь к тому, что Брест пошел на такую пиар-акцию. Не более. Наверное, великому аргентинцу заплатили, чтобы он появился в Бресте. Один раз или пару раз. Не более.