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    Глеб: «Приглашение Марадоны в брестское «Динамо» – просто пиар-ход»

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал об отношении к информации о назначении Диего Марадоны председателем правления брестского «Динамо».

    – В Белоруссии, наверное, сейчас все стоят на ушах. Все-таки в брестское «Динамо» приедет Марадона.

    – Да не знаю. Ажиотаж возникает, прежде всего, в прессе. СМИ «кипят». Звонят, спрашивают, журналистам интересно.

    – А о чем подумали вы, когда поняли, что приезд Марадоны – это не «утка»?

    – Я довольно спокойно отнесся. Для имиджа и популяризации футбола в Белоруссии, рекламы – это просто здорово. Такой человек к нам едет! К нашему виду спорта, думаю, повысится интерес со стороны болельщиков. Однако я считаю приглашение Марадоны просто пиар-ходом.

    – Почему?

    – Не думаю, что Марадона будет тут работать. Дай бог, чтобы я ошибался. Время покажет. Склоняюсь к тому, что Брест пошел на такую пиар-акцию. Не более. Наверное, великому аргентинцу заплатили, чтобы он появился в Бресте. Один раз или пару раз. Не более.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 06:56
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