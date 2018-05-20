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    Широков: «На Евро-2012, если бы не кикс в игре с Грецией, мы бы вновь стали призерами»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков вспомнил события Евро-2012 и заявил, что попасть в плей-офф нашей команде помешал лишь неудачный кикс мяча в матче 3 тура группового этапа против Греции (0:1).

    «В 2012 году команда была не хуже, чем в 2008. Помешал глупый кикс в конце первого тайма игры с греками. Если бы не он, мы прошли бы в 1/4 и там, я уверен, обыграли бы Португалию», – заявил экс-игрок.

    2008 год – последний, когда сборная России выходила из группы на чемпионате мира или Европы.

    Источник: YouTube

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    20.05.2018 09:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 20 мая 2018, 17:05

      2008 год – последний, когда сборная России выходила из группы на чемпионате мира или Европы. и единственный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 мая 2018, 15:11

      Смешно, Роман! Продолжай нас веселить...

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 мая 2018, 13:17

      Как сказал наш веселый Г.Орлов: "в Зените была слабая защита ,а теперь Нету...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 мая 2018, 12:59

      Балабол от футбола.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 20 мая 2018, 12:39

      Первый и последний. В 21 веке.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 20 мая 2018, 11:58

      Глубокий анализ....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 мая 2018, 11:52

      шир походу теперь с бильярдного зала не вылазит дни и ночи Был болтуном и хвастуном тем и остался

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 11:45

      В кругу Орлова прибыло.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 мая 2018, 11:38

      Роман деликатно не упомянул автора кикса. А все как-то забыли что это был нынешний "спаситель" сборной Игнаш. Потом журналюги почему-то накинулись на Аршавина, возложив на него всё. Не напоминает нынешние английские СМИ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 мая 2018, 11:17

      Эх, Рома, ты мог бы стать приличным футболистом. А запомнишься языкастым пересмешником яиц, дзюблоидом.

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