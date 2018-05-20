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  • Широков: «На Евро-2012, если бы не кикс в игре с Грецией, мы бы вновь стали призерами»

Широков: «На Евро-2012, если бы не кикс в игре с Грецией, мы бы вновь стали призерами»

20 мая 2018, 09:05
21

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков вспомнил события Евро-2012 и заявил, что попасть в плей-офф нашей команде помешал лишь неудачный кикс мяча в матче 3 тура группового этапа против Греции (0:1).

«В 2012 году команда была не хуже, чем в 2008. Помешал глупый кикс в конце первого тайма игры с греками. Если бы не он, мы прошли бы в 1/4 и там, я уверен, обыграли бы Португалию», – заявил экс-игрок.

2008 год – последний, когда сборная России выходила из группы на чемпионате мира или Европы.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Россия Греция Широков Роман
Комментарии (21)
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Бухбух
1526799434
Комменты в сослагательном наклонении - отличительная черта Ромы.
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нейтральныйкакникто
1526800295
Рома , по меньше бы разглядывали друг у друга яйца , которые вам мешают играть в футбол и трепались , а побольше тренировались
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anri1703
1526800555
В основном причиной кикса считается ненамеленная наклейка кия или неправильная техника удара по шару (из-за неопытности игрока или неудобной позиции при ударе). Начинающие игроки часто совершают кикс при попытках выполнить удары накатом, с оттяжкой или с боковым вращением, то есть при ударах, когда нужно играть не в центр битка, а в край шара. т.е. Ромка сам признал что неопытный)) надо сказать спасибо что грека не за что удалили и то не помогло
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Jenea83
1526801228
"Конечно бы стали призерами. А может даже бы и выиграли. Чуть чуть не повезло". Рома проснись..... Пора на работу)))
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fantom23
1526803621
Ну а если бы не кокс , так вообще бы выиграли турнир !!!_))))
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serppion
1526804232
Эх, Рома, ты мог бы стать приличным футболистом. А запомнишься языкастым пересмешником яиц, дзюблоидом.
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Бриг
1526805515
Роман деликатно не упомянул автора кикса. А все как-то забыли что это был нынешний "спаситель" сборной Игнаш. Потом журналюги почему-то накинулись на Аршавина, возложив на него всё. Не напоминает нынешние английские СМИ?
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Мары
1526805918
В кругу Орлова прибыло.
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Полная Канистра
1526806350
шир походу теперь с бильярдного зала не вылазит дни и ночи Был болтуном и хвастуном тем и остался
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GoLenaStop
1526806697
Глубокий анализ....
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