Широков: «На Евро-2012, если бы не кикс в игре с Грецией, мы бы вновь стали призерами»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков вспомнил события Евро-2012 и заявил, что попасть в плей-офф нашей команде помешал лишь неудачный кикс мяча в матче 3 тура группового этапа против Греции (0:1).

«В 2012 году команда была не хуже, чем в 2008. Помешал глупый кикс в конце первого тайма игры с греками. Если бы не он, мы прошли бы в 1/4 и там, я уверен, обыграли бы Португалию», – заявил экс-игрок.

2008 год – последний, когда сборная России выходила из группы на чемпионате мира или Европы.