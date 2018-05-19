Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

«Поздравляю «Челси» с победой, но не думаю, что они заслужили ее.

Я их поздравил. Не только потому что это мой бывший клуб, а еще и потому что я тренер «Манчестер Юнайтед» и должен уважать соперников. Но я думаю, мы заслужили победу.

Немного сложно играть без Лукаку против команды, которая обороняется вдевятером. Каждое поражение ранит, но я еду домой с чувством, что мы отдали все. Никаких сожалений», – сказал Моуринью.

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