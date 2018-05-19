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  • Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»

Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»

19 мая 2018, 21:56
15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

«Поздравляю «Челси» с победой, но не думаю, что они заслужили ее.

Я их поздравил. Не только потому что это мой бывший клуб, а еще и потому что я тренер «Манчестер Юнайтед» и должен уважать соперников. Но я думаю, мы заслужили победу.

Немного сложно играть без Лукаку против команды, которая обороняется вдевятером. Каждое поражение ранит, но я еду домой с чувством, что мы отдали все. Никаких сожалений», – сказал Моуринью.

Оказалось, «МЮ» сыпется без Лукаку

Источник: BBC
Англия. Кубок Челси Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (15)
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mutabor0992
1526756406
Можно подумать Хосе твои заслужили...Вот не может без своих гнилых приколов.
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Sarco
1526758848
Ну вот снова за свое , если бы они первые забили , и оборонялись всей командой , то он сказал , бы что мы контролировали матч , и и команда сыграла сплочено .Как то лицемерно , с учетом того , это его же тактика.
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Eddyson
1526760623
Верни боллары, Хосе. На несчастную ничью даже не вытянул, нехороший человек.
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САНЁК17
1526762874
Как всегда Моур не когда не признаёт поражении от соперника
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Dominator777
1526764665
Особенный, как и всегда, в своем амплуа...
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АИН-27
1526769069
При таких технарях, как в МЮ - играть в навал и навесы =) Атака в стиле маура - навесы, оборона - автобус.
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acer2003
1526770906
Ведёт себя,как засранец(((
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тигрик
1526779611
Свинья...
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zigbert
1526796956
Поздравил и еще раз подчеркнул свое величие.
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OfaZavr
1526833163
вроде поздравил но и уколол заодно, да и себя с командой упомянуть не забыл))
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