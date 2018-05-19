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    Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

    «Поздравляю «Челси» с победой, но не думаю, что они заслужили ее.

    Я их поздравил. Не только потому что это мой бывший клуб, а еще и потому что я тренер «Манчестер Юнайтед» и должен уважать соперников. Но я думаю, мы заслужили победу.

    Немного сложно играть без Лукаку против команды, которая обороняется вдевятером. Каждое поражение ранит, но я еду домой с чувством, что мы отдали все. Никаких сожалений», – сказал Моуринью.

    Оказалось, «МЮ» сыпется без Лукаку

    Источник: BBC

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    19.05.2018 21:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:19

      вроде поздравил но и уколол заодно, да и себя с командой упомянуть не забыл))

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 09:15

      Поздравил и еще раз подчеркнул свое величие.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 мая 2018, 06:46

      не так давно говорили что лукаку не тянет а теперь получается без него не как ? это печально когда атака от одного зависет нужно летом состав перетресать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 мая 2018, 04:26

      Свинья...

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 мая 2018, 02:01

      Ведёт себя,как засранец(((

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 20 мая 2018, 01:31

      При таких технарях, как в МЮ - играть в навал и навесы =) Атака в стиле маура - навесы, оборона - автобус.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 мая 2018, 00:17

      Особенный, как и всегда, в своем амплуа...

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 20 мая 2018, 00:14

      Раз выиграл,значит заслужил

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 00:07

      а сам то чем заслужил?

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 мая 2018, 23:47

      Как всегда Моур не когда не признаёт поражении от соперника

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