Оказалось, «МЮ» сыпется без Лукаку

Конте давно не решал таких легких задач.

Английский финал проиграл по антуражу другому событию субботы. Такое бывает крайне редко, но сегодня звезды сошлись. Первая часть – на свадьбе принца и актрисы в королевской семье. Остальные – в тактическом стоянии на «Уэмбли». Другой футбол между «Юнайтед» и «Челси» невозможен. Проблема в том, что изначальные расклады были слишком ориентированы против Моуринью.

Все перекосило повреждение Лукаку. Бельгиец дернул голеностоп в матче против «Арсенала» и до последнего балансировал на грани заявки. В итоге он попал в список на финал, но ожидаемо остался в запасе. Это ощутимый синяк для схемы «Манчестера» – и Конте с удовольствием на него надавил.

Точно предсказывать тройку нападения без Лукаку было не обязательно. Рэшфорд, Лингард, Мата, Санчес и Марсьяль могут раскатать соперника на коротком перепасе, дриблинге и контратаках (не вариант против «Челси»). Но наверху они так себе – особенно против триплета центральных защитников с Рюдигером и Кэйхиллом. Поэтому «синие» заставили «Юнайтед» навешивать. Парни в красном сделали 34 кросса (при 20 подачах в среднем за матч АПЛ). Опечатки нет – 34 кросса.

Вся структура «Челси» в финале настраивалась под выжигание всякой жизни вдоль центральной оси и около полукруга, а ключевой деталью капкана стали фулбеки. Мозес и Алонсо исполнили почти чистых защитников: их позиции на «Уэмбли» были примерно на четверть поля ниже, чем стандартные по сезону. Конте выдавил игру к боковым линиям, опустив крайков ближе к обороне. Никакого парадокса, если докопаться до сути.

Во-первых. Благодаря низкому расположению партнеров на фланге, тройка центрзащей «Челси» держалась максимально компактно. Аспиликуэта и Рюдигер почти не выдергивались в уже заполненное пространство. Как и задумывалось, они уже ждали навесы или прострелы. При этом до выхода хромающего Лукаку было достаточно не зевнуть кого-то на стандарте и смахнуть заведомо выигрышные мячи от маленьких нападающих «МЮ». Нетрудная задача.

Во-вторых. Треугольник полузащитников «Челси» не сваливался из опорной зоны. Зачем? Сзади – крепкая и постоянная стена. Сбоку – ориентированные на оборону фулбеки. Канте и друзья сфокусировались на пространстве перед штрафной. Там постоянно возникали мобильные Санчес, Лингард и Рэшфорд. Там затевал перепас Погба. Все это требовалось разрушить и задушить, что удалось сделать количеством.

Выхлоп для атаки. Обреченный на катание ваты Моуринью, рискнул и поднял Валенсию с Янгом до критической отметки. Иногда оба крайних защитника «Юнайтед» убегали к чужой лицевой одновременно. Жозе хоть как-то растягивал «Челси» и создавал численное преимущество у рекламных бортиков, чтобы просочиться в штрафную через полуфланг.

Конте ждал и этого маневра, но использовал знание уже в пользу атаки. Антонио отцепил от якоря Азара. Пока огромный Жиру стягивал Смоллинга и Джонса, бельгиец бесконечно менял позицию и искал карманы для разгона как раз в зонах Янга и Валенсии. Дважды получилось: Азар разбегался, принимал мяч и разворачивал центрбеков лицом к воротам Де Хеа. В первом случае голевой пас на Жиру почему-то не последовал. Зато во втором случился пенальти.

twit text — Sunday Times Sport (@ST_Sport) May 19, 2018

«Челси» было по-настоящему сложно только в последние 20 минут. Лукаку все-таки выпустили и навесы «МЮ» сразу налились остротой. Будь Ромелу готов к полноценному матчу, легкой прогулки у Конте не вышло бы. Но синьор Антонио, принц Гарри и Меган Маркл получили свое золото.

Туре уходит из «Ман Сити». Смотрите, что он вытворял

«Бернли» вышел в еврокубки. Именем тренера назвали паб