Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оказалось, «МЮ» сыпется без Лукаку


    4
    Голосов: 10
    19.05.2018 22:56
    Конте давно не решал таких легких задач.

    Английский финал проиграл по антуражу другому событию субботы. Такое бывает крайне редко, но сегодня звезды сошлись. Первая часть – на свадьбе принца и актрисы в королевской семье. Остальные – в тактическом стоянии на «Уэмбли». Другой футбол между «Юнайтед» и «Челси» невозможен. Проблема в том, что изначальные расклады были слишком ориентированы против Моуринью.

    Все перекосило повреждение Лукаку. Бельгиец дернул голеностоп в матче против «Арсенала» и до последнего балансировал на грани заявки. В итоге он попал в список на финал, но ожидаемо остался в запасе. Это ощутимый синяк для схемы «Манчестера» – и Конте с удовольствием на него надавил.

    Точно предсказывать тройку нападения без Лукаку было не обязательно. Рэшфорд, Лингард, Мата, Санчес и Марсьяль могут раскатать соперника на коротком перепасе, дриблинге и контратаках (не вариант против «Челси»). Но наверху они так себе – особенно против триплета центральных защитников с Рюдигером и Кэйхиллом. Поэтому «синие» заставили «Юнайтед» навешивать. Парни в красном сделали 34 кросса (при 20 подачах в среднем за матч АПЛ). Опечатки нет – 34 кросса.

    Тактика

    Вся структура «Челси» в финале настраивалась под выжигание всякой жизни вдоль центральной оси и около полукруга, а ключевой деталью капкана стали фулбеки. Мозес и Алонсо исполнили почти чистых защитников: их позиции на «Уэмбли» были примерно на четверть поля ниже, чем стандартные по сезону. Конте выдавил игру к боковым линиям, опустив крайков ближе к обороне. Никакого парадокса, если докопаться до сути.

    Во-первых. Благодаря низкому расположению партнеров на фланге, тройка центрзащей «Челси» держалась максимально компактно. Аспиликуэта и Рюдигер почти не выдергивались в уже заполненное пространство. Как и задумывалось, они уже ждали навесы или прострелы. При этом до выхода хромающего Лукаку было достаточно не зевнуть кого-то на стандарте и смахнуть заведомо выигрышные мячи от маленьких нападающих «МЮ». Нетрудная задача.

    Во-вторых. Треугольник полузащитников «Челси» не сваливался из опорной зоны. Зачем? Сзади – крепкая и постоянная стена. Сбоку – ориентированные на оборону фулбеки. Канте и друзья сфокусировались на пространстве перед штрафной. Там постоянно возникали мобильные Санчес, Лингард и Рэшфорд. Там затевал перепас Погба. Все это требовалось разрушить и задушить, что удалось сделать количеством.

    Тактика

    Выхлоп для атаки. Обреченный на катание ваты Моуринью, рискнул и поднял Валенсию с Янгом до критической отметки. Иногда оба крайних защитника «Юнайтед» убегали к чужой лицевой одновременно. Жозе хоть как-то растягивал «Челси» и создавал численное преимущество у рекламных бортиков, чтобы просочиться в штрафную через полуфланг.

    Тактика

    Конте ждал и этого маневра, но использовал знание уже в пользу атаки. Антонио отцепил от якоря Азара. Пока огромный Жиру стягивал Смоллинга и Джонса, бельгиец бесконечно менял позицию и искал карманы для разгона как раз в зонах Янга и Валенсии. Дважды получилось: Азар разбегался, принимал мяч и разворачивал центрбеков лицом к воротам Де Хеа. В первом случае голевой пас на Жиру почему-то не последовал. Зато во втором случился пенальти.

    «Челси» было по-настоящему сложно только в последние 20 минут. Лукаку все-таки выпустили и навесы «МЮ» сразу налились остротой. Будь Ромелу готов к полноценному матчу, легкой прогулки у Конте не вышло бы. Но синьор Антонио, принц Гарри и Меган Маркл получили свое золото.

    Туре уходит из «Ман Сити». Смотрите, что он вытворял

    «Бернли» вышел в еврокубки. Именем тренера назвали паб

    https://bombardir.ru/predictions

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 23 мая 2018, 20:01

      как ни горестно было бы это было говорить но некогда великий манчестер сейчас держится на двух игроках(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2018, 20:31

      не знаю в лукаку дело или нет, но игра так себе вчера была...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 20 мая 2018, 09:05

      эх... оставили бы Конте еще на сезон...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 20 мая 2018, 08:08

      Конте уйдет с высоко поднятой головой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 20 мая 2018, 07:39

      ЧЕЛСИ БРАВО!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11