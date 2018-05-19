Мутко: «Перед ЧМ-2018 у Черчесова нет возможности создать команду»

Член исполкома РФС Виталий Мутко поговорил о сложностях, которые есть в подготовке к чемпионату мира-2018 у главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Функционер считает, что создать команду не получится.

«У главного тренера самая сложная работа. У Черчесова нет возможности реализовать полностью все то, что он планировал, создать команду.

К сожалению, потеряли Георгия Джикию. Не скажу, что он сверхвыдающийся игрок, но самое главное — это боец, это дух команды в обороне. Помните, как на Евро-2016 Васе Березуцкому надоело, он пошел вперед в матче с Англией и как дал головой! Вот это дух! Джикии не хватает.

С Федором Кудряшовым у них было по-другому – они все высекали, это два наших бойца.

Тренер что-то нарабатывает, но каждый сбор постоянно кто-то выбывает из обоймы, и приходится все заново делать. Посмотрите, сколько новых ребят», – сказал Мутко.

Соревнование для сборной России начнется 14 июня.