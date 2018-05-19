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    Мутко: «Перед ЧМ-2018 у Черчесова нет возможности создать команду»

    Член исполкома РФС Виталий Мутко поговорил о сложностях, которые есть в подготовке к чемпионату мира-2018 у главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Функционер считает, что создать команду не получится.

    «У главного тренера самая сложная работа. У Черчесова нет возможности реализовать полностью все то, что он планировал, создать команду.

    К сожалению, потеряли Георгия Джикию. Не скажу, что он сверхвыдающийся игрок, но самое главное — это боец, это дух команды в обороне. Помните, как на Евро-2016 Васе Березуцкому надоело, он пошел вперед в матче с Англией и как дал головой! Вот это дух! Джикии не хватает.

    С Федором Кудряшовым у них было по-другому – они все высекали, это два наших бойца.

    Тренер что-то нарабатывает, но каждый сбор постоянно кто-то выбывает из обоймы, и приходится все заново делать. Посмотрите, сколько новых ребят», – сказал Мутко.

    Соревнование для сборной России начнется 14 июня.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.05.2018 07:52
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 мая 2018, 18:09

      Сам его притянул )))),А с Бердыевым вам тяжко будет он вас пахать заставит на благо Родины пилить не получится, И как же так он наберет в команду пахарей а не откатников)))

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 20 мая 2018, 09:45

      Красиво запел, ушёл на стройку , и сказал про футбольное положение в сб. России своим именем, а пока сам рулил пел такие романсы перед боссами. Не удивлюсь если он ещё заявит , что Россия не смогла подготовиться к ЧМ , и его в срочном порядке назначили главным строителем страны исправлять положение-достраивать стадионы и прочее.Ленин таких треплов , в своё время , называл ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОСТИТУТКАМИ.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 мая 2018, 00:00

      Какой тренер, такая и команда. Собрал любимчиков и лизоблюдов.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > prezent2017 20 мая 2018, 09:51

      Какие министры , такие и тренеры , а какие премьер-министр такие и министры , какой президент -такой и премьер, а какой население государства такой и президент. Вывод -какое население России, такая и команда , что футбольная , что хоккейная

      0
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      Рейтинг: +3254

      orech 19 мая 2018, 22:04

      Еще 2 товарняка перед ЧМ сыграем и по причине травм будем из ФНЛ вызывать футболистов.

      0
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 19 мая 2018, 19:40

      Что можно сказать?Твари Дибилы Позорники

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 19 мая 2018, 18:42

      Такие Мудки управляют страной?!!!

      3
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      Рейтинг: +206

      andromend > Krics 19 мая 2018, 19:08

      Есть хорошая русская поговорка: "Услужливый дурак,хуже врага."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 мая 2018, 18:26

      Подстелил соломку !?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 17:23

      Все готово к началу отступления.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      санек26 19 мая 2018, 16:32

      Чемпионат еще не начался а он уже отмазывается,понятно что максимум из группы выйдут.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 мая 2018, 15:45

      Охренеть, так на фига нам такой тренер сборной, который ее не в силах подготовить!

      2
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