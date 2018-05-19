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  • Мутко: «Перед ЧМ-2018 у Черчесова нет возможности создать команду»

Мутко: «Перед ЧМ-2018 у Черчесова нет возможности создать команду»

19 мая 2018, 07:52
65

Член исполкома РФС Виталий Мутко поговорил о сложностях, которые есть в подготовке к чемпионату мира-2018 у главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Функционер считает, что создать команду не получится.

«У главного тренера самая сложная работа. У Черчесова нет возможности реализовать полностью все то, что он планировал, создать команду.

К сожалению, потеряли Георгия Джикию. Не скажу, что он сверхвыдающийся игрок, но самое главное — это боец, это дух команды в обороне. Помните, как на Евро-2016 Васе Березуцкому надоело, он пошел вперед в матче с Англией и как дал головой! Вот это дух! Джикии не хватает.

С Федором Кудряшовым у них было по-другому – они все высекали, это два наших бойца.

Тренер что-то нарабатывает, но каждый сбор постоянно кто-то выбывает из обоймы, и приходится все заново делать. Посмотрите, сколько новых ребят», – сказал Мутко.

Соревнование для сборной России начнется 14 июня.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (65)
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upiter622
1526707637
Чемпионат еще не начался,он уже оправдывается!
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insider_retro
1526708136
Очень похоже на желание подстелить газетку и обставиться флажками... У кого-то бойцовский дух, а у Мутко неистребимый дух угодливого номенклатурщика...
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vladimir-7
1526711482
Мудко с одной стороны, уже оправдывает Черчесова, а с другой, защищает свой зад. По заявлению Мудко, создать сборную не получится, ну тогда Мудко, Черчесов со своим штабом, положите на стол те деньги, которые вы получили за время подготовки сборной РФ по футболу и уходите с глаз долой. Смех,Путин, при "обсуждении" с Медведевым кандидатур в правительство, заявляет, что эти кандидаты на прошлой работе проявили с хорошей стороны и достойны работать в новом составе правительства. Мудко, своей безобразной "работой" убил не только футбол, а и весь спорт, назначается вице-премьером по строительству в регионах. Ну, теперь всю страну "застроим" стадионами.
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mialkov
1526712393
Время на создание боеспособной сборной - было! Только вы, г-н Мутко, его просрали вместе с Черчесовым...
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nemolod
1526713767
Непонятно лишь одно: если данный тренер не способен создать команду,почему его до сих пор не сменили и не назначили другого специалиста СПОСОБНОГО за месяц(!) наиграть состав из действительно сильнейших на данный момент игроков? И еще более странно,почему молчит тренерский Совет при РФС-ведь по сути нынешнее интервью анонсирует провал сборной?
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OfaZavr
1526715957
готовое оправдание на случай полного провала)
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Полная Канистра
1526717990
тогда какого хе.а он там этот чабан? о чём раньше думал мудак
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Александр52
1526718066
Ребята, а что вы делали все эти годы ??? Вы заранее предрекаете провал. ВЫ должны ответить за свою слабость и бездействие, растраченные впустую государственные деньги и нанесённые стране моральный ущерб.
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Мары
1526722918
Сколько ж ему времени надо было ? Если мне скажут, что я не умру, до тех пор пока Черчесов не создаст сборную, я б наверно жил вечно.
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кеша_КБ
1526723716
- хочу ответить "Члену" !... - не поздновато ли "соломку стелешь"!???, Мудко?, твой Черчесов что , за 5 месяцев не смог центра обороны для сборной найти???, чем он вообще в сборной занимается...за наши деньги!?, ну "артисты"....что там "собирать"? Есть 5-6 базовых команд, легионеры!, бери и собирай!!!!, инженер, блин!, ну, смешно на самом деле!...уже почти 2 года "собирает"(((
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