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  • Паредес устал от России и намерен покинуть «Зенит». Игрока хочет купить «Интер»

Паредес устал от России и намерен покинуть «Зенит». Игрока хочет купить «Интер»

18 мая 2018, 14:32
48

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес всерьез задумался о том, чтобы покинуть петербургский клуб. Футболист устал от выступления в России.

К аргентинцу проявляет интерес «Интер». «Нерадзурри» намерены усилить среднюю линию поля, и Паредес – один из главных претендентов. В ближайшее время между миланцами и представителями хавбека могут начаться переговоры.

По информации СМИ, также на полузащитника претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года.

Источник: Calcionews24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А
Комментарии (48)
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Lester84
1526643392
Я бы не сказал, что он сильно перетрудился для того чтобы устать
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Отчаянный Пердун
1526643456
Вот и побежали крысы. Главное что бы Зенит отбил потраченное.
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Shogun
1526644476
Точне не устал, а ПОЛНОСТЬЮ ОБОСРАЛСЯ, КАК ИГРОК В ЦЕЛОМ
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Мары
1526646515
Тут аргентинское созданье Включив форсаж, умчалось в мирозданье.
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APchelov
1526647653
Да, в общем-то, мы не против. Пущай, уезжает. Особой погоды от него всё-равно нету
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Каратель помойников
1526648487
а Россия устала от передаса,пусть валит косарь крашеный,в Италии пусть глазки подводит)
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insider_retro
1526648958
Из задумок и грусти Леандро следует, что у нас чемп действительно трудный и коварный!.. И быстрее оказаться сломанным и обоср...ым, чем достигнуть титулов и признания...
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Федя Кабак
1526652667
Там весь зенит нужно продавать)всяких дриусси и краневиттеров)Болотного нельзя, он один гол хабаровску забил))))
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Zenmaster
1526655512
Да пусть катится -- так и не увидел его "трудов" -- дутый персонаж !!!
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OfaZavr
1526658434
да ну и пусть едет куда хочет, ничего особенного не показал за это время.
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