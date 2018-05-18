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    Паредес устал от России и намерен покинуть «Зенит». Игрока хочет купить «Интер»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес всерьез задумался о том, чтобы покинуть петербургский клуб. Футболист устал от выступления в России.

    К аргентинцу проявляет интерес «Интер». «Нерадзурри» намерены усилить среднюю линию поля, и Паредес – один из главных претендентов. В ближайшее время между миланцами и представителями хавбека могут начаться переговоры.

    По информации СМИ, также на полузащитника претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года.

    Источник: Calcionews24

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    18.05.2018 14:32
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 15:33

      Особого желания играть за Зенит у него не всегда было.

      5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2018, 10:10

      Если это права то - вот эти устал, грущу, все музеи посетил уже - так достало. Какой это блин профессионал если так не уважать контракт ? Принцесска, блин.

      1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 18 мая 2018, 20:40

      Козлина и шалава этот Парэдес

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 18 мая 2018, 20:01

      Да, перетрудился, бедняга. Пришлось и побегать ( а он думал, что будет получать 5 млн евро за хождение пешком), и побороться ( а он думал, что соперники будут перед ним падать ниц), и даже по ногам регулярно получать, (а он думал, что русские не посмеют, а про то, что в РФПЛ много легионеров он просто не знал). Короче, бабло газовое получилось не халявное, ну а раз так, то зачем прозябать в слабой команде шестого в Европе чемпионата? Те же усилия можно затратить за почти такие же деньги и в четвертом по силе чемпионате - серии А. Причем разница между четвертым и шестым чемпионатами очень большая.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 18:47

      да ну и пусть едет куда хочет, ничего особенного не показал за это время.

      11
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 мая 2018, 18:38

      продать,пока есть интерес...а то начнёт ваньку валять и придётся хоть за сколько-нибудь избавиться...они это умеют...

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 мая 2018, 18:14

      "Лёня"!Никого и не интересует нравится тебе наша страна или нет!Ты же подписывал контракт,так будь добр его отрабатывать.Или думал что деньги всё на халявку?Хотя никто никого и не держит.Пена лишняя уйдёт и останутся нормальные заинтересованные в успехе Зенита игроки.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 18:03

      игрок честно говоря ни Бе ни Ме

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 мая 2018, 17:58

      Да пусть катится -- так и не увидел его "трудов" -- дутый персонаж !!!

      7
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 мая 2018, 17:21

      "Устал чувак тянуть на себе всю команду". Или устал много денег зарабатывать?

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