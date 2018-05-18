Паредес устал от России и намерен покинуть «Зенит». Игрока хочет купить «Интер»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес всерьез задумался о том, чтобы покинуть петербургский клуб. Футболист устал от выступления в России.

К аргентинцу проявляет интерес «Интер». «Нерадзурри» намерены усилить среднюю линию поля, и Паредес – один из главных претендентов. В ближайшее время между миланцами и представителями хавбека могут начаться переговоры.

По информации СМИ, также на полузащитника претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года.