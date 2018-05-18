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    Клюйверт – о сорванном переходе в «Тоттенхэм»: «В «Аяксе» смеялись надо мной»

    Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт рассказал, что клуб делает все, чтобы не дать возможность ему перейти в серьезный европейских клуб. Напомним, прошлым летом 19-летний футболист мог перейти в «Тоттенхэм».

    «Я узнал об этом в последнюю минуту. Вся эта ситуация негативно характеризует не «Аякс», а людей, работающих в клубе. Они смеялись надо мной.

    Если кто-то смог себя проявить, то будущее уже не зависит только лишь от него самого. У меня оставалось два года по контракту, и я хотел остаться. Но потом ситуация изменилась», – рассказал Клюйверт.

    Источник: Goal.com

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    18.05.2018 08:42
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