Клюйверт – о сорванном переходе в «Тоттенхэм»: «В «Аяксе» смеялись надо мной»

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт рассказал, что клуб делает все, чтобы не дать возможность ему перейти в серьезный европейских клуб. Напомним, прошлым летом 19-летний футболист мог перейти в «Тоттенхэм».

«Я узнал об этом в последнюю минуту. Вся эта ситуация негативно характеризует не «Аякс», а людей, работающих в клубе. Они смеялись надо мной.

Если кто-то смог себя проявить, то будущее уже не зависит только лишь от него самого. У меня оставалось два года по контракту, и я хотел остаться. Но потом ситуация изменилась», – рассказал Клюйверт.