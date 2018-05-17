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    Денисов: «Это’О в «Анжи» говорил команде: «Не слушаем тренера, а слушаем меня»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов вспомнил времена, когда он выступал за махачкалинский «Анжи». В частности, игрок рассказал о поведении экс-форварда дагестанцев Самуэля Это’О.

    – У меня были недопонимания с Это’О. Меня позвали в «Анжи», чтобы я помог добиться результата, а им считалось только чемпионство. То, что я увидел, после «Зенита» для меня было непонятно: когда футболист ходит с охраной, когда ему носят бутсы... Чтобы стать чемпионом, команда должна работать, работать, работать, работать и работать. И отвечать за каждую копейку, которую получаешь.

    Убрали Гуса. По какой причине – нам не объяснили. Поставили вместо него англичанина. Мы наигрывали одну схему, приехали на игру, Это’О прямо при тренере поднял всю команду и сказал: «Не слушаем тренера, слушаем меня. Играем не так, а так». Меня отправил направо. После игры в раздевалке я сказал: «Вы так делаете, а потом во всем обвинят российских футболистов». За Это’О вступился Буссуфа: «Ты чего свой рот открываешь?». Ему я сказал: «С тобой потом поговорим».

    – Сказал – на каком языке?

    – Буссуфа нормально говорил на русском. С Это’О – через переводчика.

    На следующий день Это’О требовал извинений. Я сказал: окей, извиняюсь перед тренером и командой, хоть высказывание было негрубым. «Нет, ты должен извиться именно передо мной» – «Послушай, друг мой сердечный. Я не извинялся даже в «Зените», перед своей любимой командой» – «Я здесь капитан. Ты должен извиниться, чтобы показать, что я тут главный» – «Такого не будет».

    Все закрутилось, завертелось, все дошло до Сулеймана Керимова. Я пришел и сказал: «Сулейман, ничего страшного, я буду искать команду». Мы пожали друг другу руки, меня отстранили от команды. Они полетели в Махачкалу, проиграли «Ростову», и Сулейман решил расформировать команду.

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 23:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 10:32

      Всюду где бы не играл Денисов ,сплошные конфликты.Самому ему надо задуматься об этом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 18 мая 2018, 12:52

      Прямо-таки "Похождение бравого хавбека Игоря", а не история))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:21

      Денисов правильно возмущается, с какой стати он должен Это'о подчиняться да и все другие тоже, он приехал в нашу команду и возомнил из себя неведомо что.

      6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 мая 2018, 07:48

      почитал целиком интервью на спортсе - очень интересно. конечно, откровенность Денисова подкупает, но он тот ещё гопник. свою дурную славу он получил заслуженно. ну и в целом изнанка нашего футбола весьма и весьма занятная.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 мая 2018, 04:01

      И зачем он именно сейчас всё это вспомнил ? Надо было говорить вслух тогда, когда всё это произошло, это было бы по-мужски. То же самое и про Черчесова.
      Если бы сразу признался как всё было, глядишь страсти бы улеглись и, может быть, в сборную бы позвали сейчас.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 мая 2018, 00:56

      Ну вот, про "Динамо" и "Анжи" теперь уже знаем, теперь давай про "Зенит" и "Локо"...

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 мая 2018, 00:32

      Может он и приукрасил, но насчёт неприкосновенности Это'о в Анжи слышу отовсюду уже раз в 20-й.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 мая 2018, 00:03

      Денисовские повести на бомбардире весь вечер....

      4
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 17 мая 2018, 23:58

      одно большое интервью кусками публикуют. да еще и не целиком. заколебали, следующая тема будет "Денисов скучает по Петербургу" , я читал полное интервью, можно месяц каждый день сюда его публиковать кусками)

      6
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 мая 2018, 23:56

      Шоколадный заяц-провокатор!Не зря почетный житель дагестана.

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