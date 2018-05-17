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    Широков: «У «Зенита» очень много футболистов. Новому тренеру нужно будет это все разгребать»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о количестве футболистов в санкт-петербуржской команде.

    «У «Зенита» вообще очень много футболистов. Новый тренер придет в команду и ему нужно будет это все разгребать. Не стоит забывать, что еще вернутся игроки из аренд. Тут по большому счету «Зениту» можно вообще не покупать новых футболистов. Нужно просто оставить нужных, которые все равно обеспечат команде борьбу за чемпионский титул», – сказал Широков.

    Широков: «Сарри? Какой здравомыслящий человек пойдет из «Наполи» в «Зенит»?»

    Источник: Спорт FM

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    17.05.2018 13:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 мая 2018, 21:14

      Игроков хватает -- нужен тренер !!!

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      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 20:47

      Игроков действительно много и довольно не плохого уровня. Нужна небольшая коррекция.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 мая 2018, 19:51

      Футболистов-то много, а вот оставить некого... Такие дела, Рома!

      1
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > prezent2017 17 мая 2018, 20:47

      Точно. Оставить некого. И некому. И (главное) незачем.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 мая 2018, 19:00

      В принципе Зениту по любому надо зарплатную ведомость разгружать или в конце концов и до фейр плей доиграются.А игроков действительно много.Правда для них тренер нужен, а не менеджер.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 мая 2018, 16:37

      Зенит превратили в сборище колхозников, а не футболистов

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 17 мая 2018, 16:48

      Интересно, что ты говорил об этих "колхозниках" в ноябре 17-го..?

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Bivaliy67 17 мая 2018, 16:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тоже самое и говорил стадо бестолковых баранов

      -36
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > Shogun 17 мая 2018, 20:44

      Даже в сентябре после ничьих с Динамо и Ростовом один умный человек написал тут пост, что катастрофа Зенита приближается, потому что игра Зенита слишком однообразна и все действия игроков предсказуема, а главное - аргентинцы откровенно валяют дурака. В том же посте он написал, что Краневиттер игрок уровня ФНЛ (это впоследствии стало ясно всем) и назвал его Дряневиттером.

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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 мая 2018, 14:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Много хлама, а не футболистов

      -33
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 мая 2018, 13:59

      Манчини жаловался, что футболистов почти нет.

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