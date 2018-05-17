Широков: «У «Зенита» очень много футболистов. Новому тренеру нужно будет это все разгребать»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о количестве футболистов в санкт-петербуржской команде.

«У «Зенита» вообще очень много футболистов. Новый тренер придет в команду и ему нужно будет это все разгребать. Не стоит забывать, что еще вернутся игроки из аренд. Тут по большому счету «Зениту» можно вообще не покупать новых футболистов. Нужно просто оставить нужных, которые все равно обеспечат команде борьбу за чемпионский титул», – сказал Широков.

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