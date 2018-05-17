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  • Широков: «У «Зенита» очень много футболистов. Новому тренеру нужно будет это все разгребать»

Широков: «У «Зенита» очень много футболистов. Новому тренеру нужно будет это все разгребать»

17 мая 2018, 13:22
11

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о количестве футболистов в санкт-петербуржской команде.

«У «Зенита» вообще очень много футболистов. Новый тренер придет в команду и ему нужно будет это все разгребать. Не стоит забывать, что еще вернутся игроки из аренд. Тут по большому счету «Зениту» можно вообще не покупать новых футболистов. Нужно просто оставить нужных, которые все равно обеспечат команде борьбу за чемпионский титул», – сказал Широков.

Широков: «Сарри? Какой здравомыслящий человек пойдет из «Наполи» в «Зенит»?»

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман
Комментарии (11)
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vitvik
1526554749
Манчини жаловался, что футболистов почти нет.
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Shogun
1526555712
Много хлама, а не футболистов
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Garrincha58
1526564225
Зенит превратили в сборище колхозников, а не футболистов
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Мары
1526572832
В принципе Зениту по любому надо зарплатную ведомость разгружать или в конце концов и до фейр плей доиграются.А игроков действительно много.Правда для них тренер нужен, а не менеджер.
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prezent2017
1526575881
Футболистов-то много, а вот оставить некого... Такие дела, Рома!
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zigbert
1526579225
Игроков действительно много и довольно не плохого уровня. Нужна небольшая коррекция.
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Zenmaster
1526580848
Игроков хватает -- нужен тренер !!!
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