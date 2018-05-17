Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» следит за защитником «Интернасьонала» Доурадо

    «Спартак» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо, сообщает radiohincha.

    Данным футболистом также интересуется португальский «Спортинг». Но в данном случае стороны не смогли найти компромисс, сделка сорвалась.

    «Спартак» долгое время следит за Доурадо. Известно, что бразильская сторона хотела бы получить за своего футболиста не менее 6 миллионов евро. За все время своего выступления в составе «Интернасьонала» Доурадо провел 93 матча с 2012 года, забив в них один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 18:09

      надеюсь это только слухи, не нужно второго Педро Рошу покупать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 14:19

      Как обычно "кот в мешке".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 мая 2018, 11:51

      Спартак следит за защитником, который полузащитник. Ищут замену Глушакову, который Кутепов???

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11