«Спартак» следит за защитником «Интернасьонала» Доурадо

«Спартак» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо, сообщает radiohincha.

Данным футболистом также интересуется португальский «Спортинг». Но в данном случае стороны не смогли найти компромисс, сделка сорвалась.

«Спартак» долгое время следит за Доурадо. Известно, что бразильская сторона хотела бы получить за своего футболиста не менее 6 миллионов евро. За все время своего выступления в составе «Интернасьонала» Доурадо провел 93 матча с 2012 года, забив в них один гол.