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    «Вест Хэм» выбирает между Бенитесом и Эмери

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес предстоящим летом может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересованы боссы «Вест Хэма», сообщает Sky Sports.

    В прошедшем сезоне «Ньюкасл» под его руководством занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» в середине мая остался без главного тренера – этот пост покинул Дэвид Мойес, работавший в клубе с ноября 2017 года.

    «Молотобойцы» поставили перед собой цель найти тренера в кратчайшие сроки – до 10 дней. Кроме Бенитеса клуб заинтересован также в приглашении Унаи Эмери, который покинул «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2018 06:11
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