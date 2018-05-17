«Вест Хэм» выбирает между Бенитесом и Эмери

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес предстоящим летом может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересованы боссы «Вест Хэма», сообщает Sky Sports.

В прошедшем сезоне «Ньюкасл» под его руководством занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» в середине мая остался без главного тренера – этот пост покинул Дэвид Мойес, работавший в клубе с ноября 2017 года.

«Молотобойцы» поставили перед собой цель найти тренера в кратчайшие сроки – до 10 дней. Кроме Бенитеса клуб заинтересован также в приглашении Унаи Эмери, который покинул «ПСЖ».