Черчесов: «С осени 2016 года хотим попробовать атакующую пару Смолов – Дзюба. Возможно, на ЧМ-2018 она появится»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил об атакующей линии команды. Специалист не исключает, что на ЧМ-2018 в связке будут играть Федор Смолов и Артем Дзюба.

– Помнится, как осенью 2016-го все предвкушали: «Смолов – Дзюба, Смолов – Дзюба». Но они так ни разу вместе и не вышли, поскольку то один был травмирован, то другой.

– Да, мы сами хотели их объединить, но не получилось. И только летом 2018-го такой шанс, возможно, появится. Еще раз повторяю: и футболистам, и тренерам, и журналистам надо чуть-чуть набраться терпения.

И для начала хотя бы попробовать совместить – кого-то вдвоем, кого-то втроем. У нас тот же Александр Головин пропустил два сбора, а Роман Зобнин – и того больше. В результате мы никак не могли их «скрестить». Надеюсь, на этом сборе получится.