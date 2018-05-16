Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «С осени 2016 года хотим попробовать атакующую пару Смолов – Дзюба. Возможно, на ЧМ-2018 она появится»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил об атакующей линии команды. Специалист не исключает, что на ЧМ-2018 в связке будут играть Федор Смолов и Артем Дзюба.

    – Помнится, как осенью 2016-го все предвкушали: «Смолов – Дзюба, Смолов – Дзюба». Но они так ни разу вместе и не вышли, поскольку то один был травмирован, то другой.

    – Да, мы сами хотели их объединить, но не получилось. И только летом 2018-го такой шанс, возможно, появится. Еще раз повторяю: и футболистам, и тренерам, и журналистам надо чуть-чуть набраться терпения.

    И для начала хотя бы попробовать совместить – кого-то вдвоем, кого-то втроем. У нас тот же Александр Головин пропустил два сбора, а Роман Зобнин – и того больше. В результате мы никак не могли их «скрестить». Надеюсь, на этом сборе получится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2018 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 мая 2018, 13:23

      два года собирался? еще пару лет подумает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 мая 2018, 08:22

      Этот номер с саудитами может и пролезть.Играем дома,сумасшедшая поддержка.Дзюбу надо вперёд двинуть,он будет переть как обкуренный,а смолов будет подбирать и через искалеченных оборонцев тащить мяч в ворота.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 08:16

      Когда появился такой шанс - надо скрестить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 мая 2018, 06:24

      Нашел ска время для экспериментов... В очередной раз убеждаюсь в его "физрукости"...
      Как можно было выбирая между Бердыевым и Черчесовым сделать выбор в пользу второго?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 17 мая 2018, 00:14

      на евро 2016 уже пробовали + кокора

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 мая 2018, 22:36

      Скрестить)))) футбольный гений наш тренер)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 16 мая 2018, 22:04

      пара Смолов - Мамаев работает КЛАССНО!!!

      может стОит её ПРИМЕНЯТЬ??? а не Дзюбу пробовать!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 мая 2018, 21:58

      Пробовать на чм,сыгрывать надо в товарняках

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 16 мая 2018, 21:51

      Ещё можно "Ребров - Кутепов" попробовать - штанги будут чистыми + пенальти в каждой игре

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 мая 2018, 21:32

      скрещиватель...
      за два года что матчей не играли что ли?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11