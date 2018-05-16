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  • Черчесов: «С осени 2016 года хотим попробовать атакующую пару Смолов – Дзюба. Возможно, на ЧМ-2018 она появится»

Черчесов: «С осени 2016 года хотим попробовать атакующую пару Смолов – Дзюба. Возможно, на ЧМ-2018 она появится»

16 мая 2018, 21:26
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил об атакующей линии команды. Специалист не исключает, что на ЧМ-2018 в связке будут играть Федор Смолов и Артем Дзюба.

– Помнится, как осенью 2016-го все предвкушали: «Смолов – Дзюба, Смолов – Дзюба». Но они так ни разу вместе и не вышли, поскольку то один был травмирован, то другой.

– Да, мы сами хотели их объединить, но не получилось. И только летом 2018-го такой шанс, возможно, появится. Еще раз повторяю: и футболистам, и тренерам, и журналистам надо чуть-чуть набраться терпения.

И для начала хотя бы попробовать совместить – кого-то вдвоем, кого-то втроем. У нас тот же Александр Головин пропустил два сбора, а Роман Зобнин – и того больше. В результате мы никак не могли их «скрестить». Надеюсь, на этом сборе получится.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Краснодар Зенит Россия Дзюба Артем Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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mihail200606
1526495573
скрещиватель... за два года что матчей не играли что ли?
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max74
1526496694
Ещё можно "Ребров - Кутепов" попробовать - штанги будут чистыми + пенальти в каждой игре
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Asbjorn
1526497094
Пробовать на чм,сыгрывать надо в товарняках
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belarus-gomel
1526497487
пара Смолов - Мамаев работает КЛАССНО!!! может стОит её ПРИМЕНЯТЬ??? а не Дзюбу пробовать!!!!!
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RotBerg
1526499382
Скрестить)))) футбольный гений наш тренер)
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Аэратор
1526505259
на евро 2016 уже пробовали + кокора
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АртурZaСМ
1526527472
Нашел ска время для экспериментов... В очередной раз убеждаюсь в его "физрукости"... Как можно было выбирая между Бердыевым и Черчесовым сделать выбор в пользу второго?
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zigbert
1526534191
Когда появился такой шанс - надо скрестить.
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yorgenbarenz
1526534524
Этот номер с саудитами может и пролезть.Играем дома,сумасшедшая поддержка.Дзюбу надо вперёд двинуть,он будет переть как обкуренный,а смолов будет подбирать и через искалеченных оборонцев тащить мяч в ворота.
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BAIv
1526552595
два года собирался? еще пару лет подумает
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