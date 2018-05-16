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Линекер: «У Англии реальных шансов на победу в ЧМ-2018 нет»

16 мая 2018, 07:04
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер не видит реальных шансов у национальной команды на победу на чемпионате мира-2018.

«У Англии реальных шансов на победу нет, хотя ты никогда не знаешь, что может произойти на чемпионате мира. Но у нашей сборной недостаточно игроков мирового уровня.

Для того, чтобы считаться фаворитом, звезды должны составлять как минимум половину команды. У нас пока этого нет, но будет через 4-6 лет», – цитирует слова Линекера PA Sport.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия Линекер Гари
Комментарии (1)
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Zeff
1526582742
Немцы победят. Как обычно.
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