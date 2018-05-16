Линекер: «У Англии реальных шансов на победу в ЧМ-2018 нет»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер не видит реальных шансов у национальной команды на победу на чемпионате мира-2018.

«У Англии реальных шансов на победу нет, хотя ты никогда не знаешь, что может произойти на чемпионате мира. Но у нашей сборной недостаточно игроков мирового уровня.

Для того, чтобы считаться фаворитом, звезды должны составлять как минимум половину команды. У нас пока этого нет, но будет через 4-6 лет», – цитирует слова Линекера PA Sport.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Бельгией, Панамой и Тунисом.