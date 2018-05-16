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    Линекер: «У Англии реальных шансов на победу в ЧМ-2018 нет»

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер не видит реальных шансов у национальной команды на победу на чемпионате мира-2018.

    «У Англии реальных шансов на победу нет, хотя ты никогда не знаешь, что может произойти на чемпионате мира. Но у нашей сборной недостаточно игроков мирового уровня.

    Для того, чтобы считаться фаворитом, звезды должны составлять как минимум половину команды. У нас пока этого нет, но будет через 4-6 лет», – цитирует слова Линекера PA Sport.

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 мая 2018, 21:45

      Немцы победят. Как обычно.

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