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    Сборная Уругвая огласила расширенную заявку на чемпионат мира-2018

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес определился с футболистами, которые попали в расширенную заявку на чемпионат мира-2018. В списке оказалось 26 игроков, три из них окажутся вне окончательного состава.

    Вратари: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»).

    Защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).

    Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Федерико Вальверде («Депортиво»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лашальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс»), Гастон Рамирес («Сампдория»).

    Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»).

    Источник: Twitter

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    16.05.2018 01:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 мая 2018, 11:15

      Будущий чемпион мира

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 16 мая 2018, 10:41

      Вполне проходимая команда. Даже нашей сборной по силам ее одолеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 16 мая 2018, 10:15

      чует моё сердце, что кому-то от этих парней крепко влетит...

      2
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 09:06

      Крепкая команда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 16 мая 2018, 08:18

      По именам не такая уж и громкая...

      0
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      Рейтинг: +23

      Champion91 > АртурZaСМ 16 мая 2018, 09:28

      Да?????????? У них почти вся команда играет в ТОП-5 чемпионатах Европы.А у нас? Ну Головин и Акинфеев такого уровня и всё.....Нужно выигрывать обязательно первые два матча...С Уругваем таким нам делать нечего. 0-3 обеспечено

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 мая 2018, 07:28

      Черчесова там нет.Жаль....

      -1
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