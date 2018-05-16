Сборная Уругвая огласила расширенную заявку на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес определился с футболистами, которые попали в расширенную заявку на чемпионат мира-2018. В списке оказалось 26 игроков, три из них окажутся вне окончательного состава.

Вратари: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»).

Защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).

Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Федерико Вальверде («Депортиво»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лашальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс»), Гастон Рамирес («Сампдория»).

Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»).