«Фонтанка»: Миллер подверг критике Фурсенко и урезал его полномочия в «Зените»

Вчера, 14 мая, состоялось собрание совета директоров «Зенит». В его ходе глава «Газпрома» Алексей Миллер подверг жесткой критике президента клуба Сергея Фурсенко, сообщает «Фонтанка». Руководитель сине-бело-голубых в итоге сохранил свой пост, однако его полномочия будут серьезно урезаны.

По информации источника, в новом сезоне все основные решения, в том числе трансферы, Фурсенко должен будет в обязательном порядке согласовывать с советом директоров клуба.

Что касается нового главного тренера петербуржцев, то окончательного решения принято не было. Его кандидатура также будет согласовываться с советом директоров. Претендентов на данный момент трое.

Напомним, на днях «Зенит» покинул Роберто Манчини, под руководством которого команда заняла пятое место в РФПЛ.