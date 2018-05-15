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    «Фонтанка»: Миллер подверг критике Фурсенко и урезал его полномочия в «Зените»

    Вчера, 14 мая, состоялось собрание совета директоров «Зенит». В его ходе глава «Газпрома» Алексей Миллер подверг жесткой критике президента клуба Сергея Фурсенко, сообщает «Фонтанка». Руководитель сине-бело-голубых в итоге сохранил свой пост, однако его полномочия будут серьезно урезаны.

    По информации источника, в новом сезоне все основные решения, в том числе трансферы, Фурсенко должен будет в обязательном порядке согласовывать с советом директоров клуба.

    Что касается нового главного тренера петербуржцев, то окончательного решения принято не было. Его кандидатура также будет согласовываться с советом директоров. Претендентов на данный момент трое.

    Напомним, на днях «Зенит» покинул Роберто Манчини, под руководством которого команда заняла пятое место в РФПЛ.

    Источник: Fontanka.ru

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    15.05.2018 17:18
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 мая 2018, 05:17

      Миллеру надоело терпеть как Фурсенко берет откаты с каждого трансфера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 мая 2018, 01:28

      Как вы ни садитесь, а в музыканты не годитесь.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 23:47

      Видимо понял Миллер, что Фурсенко наломал дров.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 мая 2018, 20:42

      Чего головой в стену стучать: ну пожурили малыша-увел лямов 20 за сезон-и оставили править. Сейчас начнет снова под себя тренеришку подыскивать. ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ФУТБОЛ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 мая 2018, 20:35

      Бюджет бы урезал и мозги тем, кто болотного купил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 20:32

      будут серьёзно урезаны полномочия!!!!!! т.е. штаны с него снял а пиджак оставил

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 мая 2018, 20:19

      Гнать Фурсу поганой метлой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 мая 2018, 19:50

      Человек не справился со своими обязанностями и только ухудшил ситуацию в Зените, а его оставили. Как то не вяжется с современными понятиями менеджмента. Уволить и без выходного пособия.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko > polt 15 мая 2018, 20:44

      Оставили и оставляют всех-тусуют только!

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > polt 15 мая 2018, 23:33

      Ну это как Медведева... Чему удивляться?! Зато "свой"

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2018, 19:38

      Голгофнуло.
      надо было говорить..Ми.. будет рвать всех.

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 15 мая 2018, 19:31

      Мне интересно, как улетал товарищ Манчини со слезами на глазах, как Адвокат в свое время, или была эвакуация, как в свое время, товарища Януковича....?????

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