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  • «Фонтанка»: Миллер подверг критике Фурсенко и урезал его полномочия в «Зените»

«Фонтанка»: Миллер подверг критике Фурсенко и урезал его полномочия в «Зените»

15 мая 2018, 17:18
39

Вчера, 14 мая, состоялось собрание совета директоров «Зенит». В его ходе глава «Газпрома» Алексей Миллер подверг жесткой критике президента клуба Сергея Фурсенко, сообщает «Фонтанка». Руководитель сине-бело-голубых в итоге сохранил свой пост, однако его полномочия будут серьезно урезаны.

По информации источника, в новом сезоне все основные решения, в том числе трансферы, Фурсенко должен будет в обязательном порядке согласовывать с советом директоров клуба.

Что касается нового главного тренера петербуржцев, то окончательного решения принято не было. Его кандидатура также будет согласовываться с советом директоров. Претендентов на данный момент трое.

Напомним, на днях «Зенит» покинул Роберто Манчини, под руководством которого команда заняла пятое место в РФПЛ.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (39)
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Евгений Агеев
1526394302
Для меня новости про Зенит как красная тряпка! Да уж простят меня почитатели Зенита) Но очень раздражает когда читаешь о том как гос деньги расходуются вот таким образом! И я честно очень рад, что ситуация с Зенитом доказывает тот факт, что деньги решают не все! Хотя быть чуть чуть мозгов должно быть у людей! А у всей этой питерской своры их немного!
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avera
1526394368
Этого дебила ( Фурсенко ) вообще нельзя подпускать к футболу на пушечный выстрел.
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insider_retro
1526394826
А ему, - как с гуся вода... Постоял, вылушал, попотел, возможно, накапал в ботинки и вышел, устремлённый в клубное будущее... Такие, к сожалению, не тонут ни при каких раскладах...
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GoldPlayFIFARus9
1526400476
Хера се,а я то думал что это президент клуба как раз в праве выбирать титульных спонсоров и прочее,а не спонсор сокращать в должности президента клуба.... xD
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Бухбух
1526401354
Фурсенко - расстрелять, за полный развал "Зенита", без суда и следствия
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polt
1526403023
Человек не справился со своими обязанностями и только ухудшил ситуацию в Зените, а его оставили. Как то не вяжется с современными понятиями менеджмента. Уволить и без выходного пособия.
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Полная Канистра
1526405547
будут серьёзно урезаны полномочия!!!!!! т.е. штаны с него снял а пиджак оставил
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Федя Кабак
1526405733
Бюджет бы урезал и мозги тем, кто болотного купил)
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zigbert
1526417229
Видимо понял Миллер, что Фурсенко наломал дров.
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ДСА
1526437079
Миллеру надоело терпеть как Фурсенко берет откаты с каждого трансфера.
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