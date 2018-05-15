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Каррера: «В нынешнем сезоне меня предали. На этом точка»

15 мая 2018, 14:31
24

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с уходом из команды своего помощника Романа Пилипчука. Также итальянец заявил, что был предан. Правда, кем именно специалист не уточнил.

– Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?

– Да, не знал.

– Но вы же руководитель, должны это знать.

– Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в «Спартаке».

– Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?

– Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.

– Вас кто-то в этом сезоне предал?

– Да.

– Ничего себе. Это очень громкое заявление.

– И на этом все, точка.

– Не считаете, что вы кого-то предали?

– В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать, кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб – это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Пилипчук Роман Каррера Массимо
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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almanev
1526384344
Вот это подкинул Каррера хлеба писакам!
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bset
1526385758
Журналюхи любят покопаться в грязном белье. То это, то сравнение с Гончаренко. Если однажды Каррера после очередного вопроса кому-нибудь нос сломает, сильно не удивляйтесь.
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serppion
1526386722
Громко сказано! Не удивлюсь, если завтра узнаю, что в Карреру стреляли...
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Тазит
1526387876
Тупое интервью...
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DOCTOR PENALTY
1526389422
Сочувствую Массимо! Я далёк от национализма, поверьте, но хрень какая-то, как только появляются эти люди с фамилиями на о, на ук, так обязательно вылезают интриги и всякая другая грязь. Будто Червиченко никуда и не уходил из Спартака.
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El_Chori
1526390044
Отстаньте от человека! Не 10-е место же занял!
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Челнинец
1526396288
Глушаков специально мазал на кубке? Он об этом предательстве, ведь после этого он его не выпускал)
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OfaZavr
1526397959
как-то странно что Массимо стал откровенен с прессой, они ведь специально его подначивают и не надо вестись на их уловки, а вот то что в коллективе что-то не так настораживает.
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Полная Канистра
1526405290
отвяжитесь все журналюги от всех всё сезон закончен идите все на ... а лучше в Крым там дорогу уже открыли
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zigbert
1526414356
Просто кто то ставит палки в колеса и с такими людьми надо расставаться.
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