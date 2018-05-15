Каррера: «В нынешнем сезоне меня предали. На этом точка»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с уходом из команды своего помощника Романа Пилипчука. Также итальянец заявил, что был предан. Правда, кем именно специалист не уточнил.

– Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?

– Да, не знал.

– Но вы же руководитель, должны это знать.

– Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в «Спартаке».

– Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?

– Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.

– Вас кто-то в этом сезоне предал?

– Да.

– Ничего себе. Это очень громкое заявление.

– И на этом все, точка.

– Не считаете, что вы кого-то предали?

– В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать, кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб – это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая.