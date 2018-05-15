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    Каррера: «В нынешнем сезоне меня предали. На этом точка»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с уходом из команды своего помощника Романа Пилипчука. Также итальянец заявил, что был предан. Правда, кем именно специалист не уточнил.

    – Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?

    – Да, не знал.

    – Но вы же руководитель, должны это знать.

    – Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в «Спартаке».

    – Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?

    – Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.

    – Вас кто-то в этом сезоне предал?

    – Да.

    – Ничего себе. Это очень громкое заявление.

    – И на этом все, точка.

    – Не считаете, что вы кого-то предали?

    – В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать, кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб – это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2018 14:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 22:59

      Просто кто то ставит палки в колеса и с такими людьми надо расставаться.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 20:28

      отвяжитесь все журналюги от всех всё сезон закончен идите все на ... а лучше в Крым там дорогу уже открыли

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:25

      как-то странно что Массимо стал откровенен с прессой, они ведь специально его подначивают и не надо вестись на их уловки, а вот то что в коллективе что-то не так настораживает.

      7
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > OfaZavr 15 мая 2018, 23:34

      некоторые игроки снизили требования к себе и игре.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Alex Flash 16 мая 2018, 09:30

      да , видимо так и есть, даже сам Каррера это заметил.

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 15 мая 2018, 17:58

      Глушаков специально мазал на кубке? Он об этом предательстве, ведь после этого он его не выпускал)

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 17:07

      То есть Пилипчук метил на место Карреры ?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 мая 2018, 16:54

      раз не может сказать остаться значит разногласия сильные..

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 мая 2018, 16:14

      Отстаньте от человека! Не 10-е место же занял!

      3
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 мая 2018, 16:10

      Сто пудово там ещё Глушак масла в огонь подливал.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 мая 2018, 16:03

      Сочувствую Массимо! Я далёк от национализма, поверьте, но хрень какая-то, как только появляются эти люди с фамилиями на о, на ук, так обязательно вылезают интриги и всякая другая грязь. Будто Червиченко никуда и не уходил из Спартака.

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 15 мая 2018, 16:03

      Ух уж эти Интриганты... Плетут по полной!!!

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