Маротта: «Ювентусу» не интересен Доннарумма. Преемником Буффона будет Щесны»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта высказался о позиции вратаря в команде после ухода Джанлуиджи Буффона.

«Мы доверим эту роль Щесны. Он будет нашим основным вратарем после ухода Буффона. Несмотря на весь талант [Джанлуиджи] Доннаруммы, он нам не интересен.

Перин – отличный голкипер, но мы далеки от серьезных переговоров по его трансферу, был лишь незначительный контакт.

Нашему клубу необходимы два хороших вратаря, потому что в таком соревновательном ритме нельзя иметь двух игроков разного качества», – сказал Маротта в эфире Radio Uno.

39-летний Буффон еще не объявил о завершении карьеры. Ожидается, что итальянец уйдет из футбола в период межсезонье.