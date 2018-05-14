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    Маротта: «Ювентусу» не интересен Доннарумма. Преемником Буффона будет Щесны»

    Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта высказался о позиции вратаря в команде после ухода Джанлуиджи Буффона.

    «Мы доверим эту роль Щесны. Он будет нашим основным вратарем после ухода Буффона. Несмотря на весь талант [Джанлуиджи] Доннаруммы, он нам не интересен.

    Перин – отличный голкипер, но мы далеки от серьезных переговоров по его трансферу, был лишь незначительный контакт.

    Нашему клубу необходимы два хороших вратаря, потому что в таком соревновательном ритме нельзя иметь двух игроков разного качества», – сказал Маротта в эфире Radio Uno.

    39-летний Буффон еще не объявил о завершении карьеры. Ожидается, что итальянец уйдет из футбола в период межсезонье.

    Источник: Goal.com

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    14.05.2018 16:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 мая 2018, 07:47

      Буффону вообще то в январе уже 40 исполнилось, ребята

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      u444e 14 мая 2018, 17:11

      правильно

      -1
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