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    Дворкович: «Обидно, что Глушаков не был включен в расширенный состав сборной»

    Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал непопадание Дениса Глушакова в расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018.

    Полузащитник «Спартака» вошел в дополнительный список.

    – Не обидно ли за то, что Глушаков не был включен в расширенный состав команды?

    – Обидно, конечно. Но главный тренер назначил состав, ему решать в любом случае. Я не вправе комментировать этот вопрос, но как болельщику мне, конечно, обидно.

    Чемпионат мира начнется через месяц. В матче открытия команда Станислава Черчесова встретится со сборной Саудовской Аравии.

    Источник: Р-Спорт

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    14.05.2018 15:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:00

      Не убедил Глушаков своей игрой ,скорей (не игрой) Черчесова.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 23:44

      С пенальти забить не может, куда ему!

      0
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 14 мая 2018, 22:14

      начинал сезон хорошо,был мотором у Спартака,а вот заканчивал...сами знаете((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 мая 2018, 21:08

      После бездарного провала на домашнем чемпионате все те, кто не попал в сборную вздохнут с огромным облегчением. Всех остальных будут поливать такой грязью, что "мама не горюй". Очень надеюсь что это будет не так.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 14 мая 2018, 20:22

      Вот оно ********** в последних матчах к чему привело...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 мая 2018, 20:09

      Глушаков сам виноват, похоже переоценил сам себя, особенно после рекламы с беспилотником.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 мая 2018, 18:24

      Бездарь он. Вот с Игорем Денисовым нехорошо получилось.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 мая 2018, 17:17

      Кому, как не Аркадию, понять Глушакова? Его ведь тоже не включили: не включили в список вице-премьеров нового правительства. Как и Глушаков, Аркадий пострадал от топ-менеджеров нашего футбола: мудко -то в списке. Миллеровский бальзам вам в помощь, ребята. Нам то попроще: коли обидел кто, так пошел на работу, а там и вспомнить про обиду некогда, не то что обижаться. Это вам заняться нех*ем, так и раздаете вью налево-направо, обиженные.

      8
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:16

      А за какие заслуги он должен быть включен - особенно по результатам этого года ?

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