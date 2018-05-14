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  • Дворкович: «Обидно, что Глушаков не был включен в расширенный состав сборной»

Дворкович: «Обидно, что Глушаков не был включен в расширенный состав сборной»

14 мая 2018, 15:50
9

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал непопадание Дениса Глушакова в расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018.

Полузащитник «Спартака» вошел в дополнительный список.

– Не обидно ли за то, что Глушаков не был включен в расширенный состав команды?

– Обидно, конечно. Но главный тренер назначил состав, ему решать в любом случае. Я не вправе комментировать этот вопрос, но как болельщику мне, конечно, обидно.

Чемпионат мира начнется через месяц. В матче открытия команда Станислава Черчесова встретится со сборной Саудовской Аравии.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Спартак Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бухбух
1526307373
А за какие заслуги он должен быть включен - особенно по результатам этого года ?
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Eddyson
1526307478
Кому, как не Аркадию, понять Глушакова? Его ведь тоже не включили: не включили в список вице-премьеров нового правительства. Как и Глушаков, Аркадий пострадал от топ-менеджеров нашего футбола: мудко -то в списке. Миллеровский бальзам вам в помощь, ребята. Нам то попроще: коли обидел кто, так пошел на работу, а там и вспомнить про обиду некогда, не то что обижаться. Это вам заняться нех*ем, так и раздаете вью налево-направо, обиженные.
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Zeff
1526311459
Бездарь он. Вот с Игорем Денисовым нехорошо получилось.
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polt
1526317784
Глушаков сам виноват, похоже переоценил сам себя, особенно после рекламы с беспилотником.
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Старикан
1526318521
Вот оно ********** в последних матчах к чему привело...
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мы_не_рабы
1526321282
После бездарного провала на домашнем чемпионате все те, кто не попал в сборную вздохнут с огромным облегчением. Всех остальных будут поливать такой грязью, что "мама не горюй". Очень надеюсь что это будет не так.
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FlaMe2026
1526325263
начинал сезон хорошо,был мотором у Спартака,а вот заканчивал...сами знаете((
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prezent2017
1526330672
С пенальти забить не может, куда ему!
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zigbert
1526374822
Не убедил Глушаков своей игрой ,скорей (не игрой) Черчесова.
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