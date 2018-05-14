Дворкович: «Обидно, что Глушаков не был включен в расширенный состав сборной»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал непопадание Дениса Глушакова в расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018.

Полузащитник «Спартака» вошел в дополнительный список.

– Не обидно ли за то, что Глушаков не был включен в расширенный состав команды?

– Обидно, конечно. Но главный тренер назначил состав, ему решать в любом случае. Я не вправе комментировать этот вопрос, но как болельщику мне, конечно, обидно.

Чемпионат мира начнется через месяц. В матче открытия команда Станислава Черчесова встретится со сборной Саудовской Аравии.