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    Аллегри поблагодарил «Наполи» за конкуренцию в Серии А

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен ничейным результатом матча 37-го тура итальянской Серии А с «Ромой» на выезде, которая принесла туринцам чемпионство.

    «Я доволен результатом игры, потому что ребята выполнили задачу. Мы перевернули очередную страницу.

    На этот раз путь к победе был очень трудным. Нам надо отдать должное «Наполи», они до последнего претендовали на титул», – сказал Аллегри.

    Матч 37-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Football Italia

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    14.05.2018 06:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:10

      Аллегри самому уже скучно выигрывать без конкурентов

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