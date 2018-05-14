Аллегри поблагодарил «Наполи» за конкуренцию в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен ничейным результатом матча 37-го тура итальянской Серии А с «Ромой» на выезде, которая принесла туринцам чемпионство.

«Я доволен результатом игры, потому что ребята выполнили задачу. Мы перевернули очередную страницу.

На этот раз путь к победе был очень трудным. Нам надо отдать должное «Наполи», они до последнего претендовали на титул», – сказал Аллегри.

Матч 37-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус» завершился со счетом 0:0.