Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Заболотный: «Я забил пять мячей в РФПЛ, и это уже хорошо»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился эмоциями после матча 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (6:0).

    – Спасибо Саше Ерохину за хорошую передачу. Счастлив, что сумел прервать серию без забитых голов. Это долгожданный мяч. Считаю, что был вознагражден за проделанную работу.

    – Разгромная победа — это важно?

    – Да, мы прощались с Кришито и Файзулиным. Важно было завершить сезон на хорошей ноте. Понятно, что игроки «СКА-Хабаровска» не были мотивированы, но мы видели, что они боролись. Мы переиграли их.

    – Удивились уходу Манчини?

    – Вокруг этого ходило много слухов. Но он объявил нам об уходе сегодня.

    – Можно ли сказать, что этот матч стал для вас отдушиной, учитывая, что сезон получился неоднозначным?

    – Я бы не сказал, что этот сезон для меня провальный. Все-таки у меня есть и личный рекорд: я отыграл 29 матчей по ходу текущей кампании. Пропустил всего один из-за перебора желтых карточек. Не пропустил ни одной тренировки из-за травм — для меня это вообще личный подвиг. К тому же это мой дебютный сезон в Премьер-лиге. Я забил пять мячей, и это уже хорошо, но это послужит для меня толчком к новым достижениям.

    – Вы попали в расширенный список сборной, но не поедете на сборы. Как собираетесь тренироваться?

    – Индивидуально. Нам уже прислали план, по которому мы будем заниматься. Буду готовиться.

    Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2018 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 14 мая 2018, 06:57

      Полузащтник Ерохин в одном вчерашнем матче сделал 4 + 1, так что 5 мячей для форварда это слёзы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 13 мая 2018, 20:03

      Переоцененный человек)) зенит- ни его уровень)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 мая 2018, 19:47

      я забил 5 мячей теперь мне надо новый толчёк купить на новый сезон

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 13 мая 2018, 19:45

      Весь в рекордах и показателя!..))
      Жаль, что это радости, отнюдь, не еуропейского масштаба...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 18:42

      сегодня много следил за Заболотным как он играет как двигается это просто ужас у него вообще отсутствует футбольный интеллект и понимание игры, а раз в год и палка стреляет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 13 мая 2018, 18:34

      Файзулин куда? Уходит или завершил карьеру?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > AnTiNeHrEsT 13 мая 2018, 21:53

      Завершил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 13 мая 2018, 18:32

      Заболотный: «Я забил пять мячей в РФПЛ, и это уже хорошо»
      Когда Ерохин забил 4 за 1 матч)))

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11