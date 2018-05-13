Заболотный: «Я забил пять мячей в РФПЛ, и это уже хорошо»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился эмоциями после матча 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (6:0).

– Спасибо Саше Ерохину за хорошую передачу. Счастлив, что сумел прервать серию без забитых голов. Это долгожданный мяч. Считаю, что был вознагражден за проделанную работу.

– Разгромная победа — это важно?

– Да, мы прощались с Кришито и Файзулиным. Важно было завершить сезон на хорошей ноте. Понятно, что игроки «СКА-Хабаровска» не были мотивированы, но мы видели, что они боролись. Мы переиграли их.

– Удивились уходу Манчини?

– Вокруг этого ходило много слухов. Но он объявил нам об уходе сегодня.

– Можно ли сказать, что этот матч стал для вас отдушиной, учитывая, что сезон получился неоднозначным?

– Я бы не сказал, что этот сезон для меня провальный. Все-таки у меня есть и личный рекорд: я отыграл 29 матчей по ходу текущей кампании. Пропустил всего один из-за перебора желтых карточек. Не пропустил ни одной тренировки из-за травм — для меня это вообще личный подвиг. К тому же это мой дебютный сезон в Премьер-лиге. Я забил пять мячей, и это уже хорошо, но это послужит для меня толчком к новым достижениям.

– Вы попали в расширенный список сборной, но не поедете на сборы. Как собираетесь тренироваться?

– Индивидуально. Нам уже прислали план, по которому мы будем заниматься. Буду готовиться.

Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят