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Заболотный: «Я забил пять мячей в РФПЛ, и это уже хорошо»

13 мая 2018, 18:25
8

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился эмоциями после матча 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (6:0).

– Спасибо Саше Ерохину за хорошую передачу. Счастлив, что сумел прервать серию без забитых голов. Это долгожданный мяч. Считаю, что был вознагражден за проделанную работу.

– Разгромная победа — это важно?

– Да, мы прощались с Кришито и Файзулиным. Важно было завершить сезон на хорошей ноте. Понятно, что игроки «СКА-Хабаровска» не были мотивированы, но мы видели, что они боролись. Мы переиграли их.

– Удивились уходу Манчини?

– Вокруг этого ходило много слухов. Но он объявил нам об уходе сегодня.

– Можно ли сказать, что этот матч стал для вас отдушиной, учитывая, что сезон получился неоднозначным?

– Я бы не сказал, что этот сезон для меня провальный. Все-таки у меня есть и личный рекорд: я отыграл 29 матчей по ходу текущей кампании. Пропустил всего один из-за перебора желтых карточек. Не пропустил ни одной тренировки из-за травм — для меня это вообще личный подвиг. К тому же это мой дебютный сезон в Премьер-лиге. Я забил пять мячей, и это уже хорошо, но это послужит для меня толчком к новым достижениям.

– Вы попали в расширенный список сборной, но не поедете на сборы. Как собираетесь тренироваться?

– Индивидуально. Нам уже прислали план, по которому мы будем заниматься. Буду готовиться.

Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон
Комментарии (8)
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Жентус
1526225534
Заболотный: «Я забил пять мячей в РФПЛ, и это уже хорошо» Когда Ерохин забил 4 за 1 матч)))
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AnTiNeHrEsT
1526225690
Файзулин куда? Уходит или завершил карьеру?
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Garrincha58
1526226149
сегодня много следил за Заболотным как он играет как двигается это просто ужас у него вообще отсутствует футбольный интеллект и понимание игры, а раз в год и палка стреляет
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insider_retro
1526229945
Весь в рекордах и показателя!..)) Жаль, что это радости, отнюдь, не еуропейского масштаба...
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Полная Канистра
1526230031
я забил 5 мячей теперь мне надо новый толчёк купить на новый сезон
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Ricco76""
1526231031
Переоцененный человек)) зенит- ни его уровень)
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max74
1526270232
Полузащтник Ерохин в одном вчерашнем матче сделал 4 + 1, так что 5 мячей для форварда это слёзы
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