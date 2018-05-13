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    Рабинер: «Спартак» отдал ЦСКА путевку в ЛЧ из человеколюбия. Армейцам для выживания она нужнее»

    Спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал исход матча 30 тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (0:1). Победу бело-голубых писатель считает заслуженной.

    «Абсолютно заслуженная победа «Динамо», которая легко могла быть крупнее. Паралич идей на поле – и это в решающем матче, в дерби.

    «Спартак» вручил ЦСКА место в группе ЛЧ своими руками. Наверное, из человеколюбия – армейцам для выживания оно нужнее. Спартаковцы не ищут лeгких путей», – заявил Рабинер.

    Красно-белые финишировали в таблице третьими.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Twitter

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    13.05.2018 17:08
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 мая 2018, 00:47

      ха-ха-ха... а что ещё ляпнуть может...я валяюсь...просто получил порцию счастья...

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 мая 2018, 22:02

      Поздравляем ЦСКА с этим заслуженным успехом!
      Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации.
      Эта незавидная участь досталась Спартаку.
      Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех.
      Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!!
      Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ.
      Что "заслужили", то и получили.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 мая 2018, 21:43

      "Пошел ты на хутор",-была такая версия уже?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 мая 2018, 21:35

      У Рабинера просто такая грустная ирония... Типа этой: "Вы собираетесь меня четвертовать? А почему не по правилам? Начинают с ног, а вы с рук... Это никуда не годится! Негодяи! Даже умереть по-человечески не дают!". :-)))

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 мая 2018, 21:07

      Что за ****ту щас я прочитал???

      0
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      Рейтинг: +80

      СК 13 мая 2018, 20:45

      Рабинер: Спартак» вручил ЦСКА место в группе ЛЧ своими руками. Наверное, из человеколюбия

      Игорёк, иди почеши себе чего-нибудь. Языком ты чесать умеешь!

      1
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 13 мая 2018, 20:41

      это тот случАй...когда даже судьи не всегда всё решают....спартак закислился в край...."не ищут лeгких путей», – заявил Рабинер....всё прозаичнее...выше пупка не прыгнешь....

      2
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      Рейтинг: +22

      igoryan62 13 мая 2018, 20:30

      А кто таков Рабинер? Супер спец из села Тарасовка?

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 мая 2018, 19:59

      е.блан чтоли???

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 мая 2018, 19:01

      Скорее армейцелюбие тогда, конелюбие не звучит просто.

      -2
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