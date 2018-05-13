Рабинер: «Спартак» отдал ЦСКА путевку в ЛЧ из человеколюбия. Армейцам для выживания она нужнее»

Спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал исход матча 30 тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (0:1). Победу бело-голубых писатель считает заслуженной.

«Абсолютно заслуженная победа «Динамо», которая легко могла быть крупнее. Паралич идей на поле – и это в решающем матче, в дерби.

«Спартак» вручил ЦСКА место в группе ЛЧ своими руками. Наверное, из человеколюбия – армейцам для выживания оно нужнее. Спартаковцы не ищут лeгких путей», – заявил Рабинер.

Красно-белые финишировали в таблице третьими.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ