Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер: «Спартак» отдал ЦСКА путевку в ЛЧ из человеколюбия. Армейцам для выживания она нужнее»

Рабинер: «Спартак» отдал ЦСКА путевку в ЛЧ из человеколюбия. Армейцам для выживания она нужнее»

13 мая 2018, 17:08
23

Спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал исход матча 30 тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (0:1). Победу бело-голубых писатель считает заслуженной.

«Абсолютно заслуженная победа «Динамо», которая легко могла быть крупнее. Паралич идей на поле – и это в решающем матче, в дерби.

«Спартак» вручил ЦСКА место в группе ЛЧ своими руками. Наверное, из человеколюбия – армейцам для выживания оно нужнее. Спартаковцы не ищут лeгких путей», – заявил Рабинер.

Красно-белые финишировали в таблице третьими.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SHTANIUK1708
1526221439
Чел! Не говори чушни...
Ответить
Ricco76""
1526221513
НЕ Спартак» вручил ЦСКА место в группе ЛЧ своими руками, а упустил свой шанс, надо уметь проигрывать)) Армейцев с победой!!! Более классно смотрелись в течение всего сезона именно красно-синие и заслужили место в групповом этапе ЛЧ!!! Ввиду такой маленькой обоймы игроков сыграли просто отлично!!!
Ответить
GM
1526222010
Ага, ага. Очень дешевенькая попытка троллинга. Ну ничего, пусть с горя напьется, авось полегчает. ДА и вообще, при чем здесь Спартак? Второе место ЦСКА подарило Динамо. Т.ч. нефиг к чужой славе примазываться :)
Ответить
Федя Кабак
1526222723
откуда берутся эти рабинеры, которые несут чушь!?
Ответить
andreipenkov
1526222773
Спасибо, друзьям из Динамо !!!!!хорошая игра, молодцы !!! Мясо даже на 3-е место не наиграло в этом сезоне....
Ответить
мы_не_рабы
1526222796
Если это - шутка юмора, то какая-то пресная. ЦСКА весенний отрезок провёл лучше всех команд РФПЛ. И не только в лиге, но и в Европе.
Ответить
yarik1_78
1526222838
Ещё один сказочный дол...б!
Ответить
vladimir-7
1526222858
Во, Рабинер придумал в оправдание, а что же Спартак, так бился с Динамо и даже судья не помог, не назначив пенальти и не выгнал Реброва. Какое выживание, Рабинер, проснись.
Ответить
Makaweli
1526223634
Кто вручил? Что ты несешь, Спартак показал свой уровень, а ЦСКА его отнял!
Ответить
РМЗ
1526224150
Это что, Камеди клаб???
Ответить
Главные новости
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
33
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
Все новости
Все новости
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
5
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+