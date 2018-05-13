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    Манчини: «Решение покинуть «Зенит» – моя личная инициатива. Принял его еще три месяца назад»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, что решил покинуть петербургский клуб три месяца назад. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта.

    «У меня нет чувства, что я совершал ошибки и принимал неверные решения. Если отмотать время назад, то я бы принял те же решения. Ни капли в них не сомневаюсь.

    Инициатива уйти из «Зенита» – моя личная. Я принял решение около трeх месяцев назад, прежде всего, по семейным причинам. Оно не связано с делами клуба или сборной», – сказал Манчини.

    Манчини возглавлял «Зенит» с лета 2017 года.

    Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2018 16:49
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 13 мая 2018, 20:37

      Нам то это не говорил бы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 13 мая 2018, 19:46

      надо было еще осенью этого дилетанта гнать в шею

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 13 мая 2018, 19:36

      Сборную будем тренировать как "Зенит" ?
      Италии повезло ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:27

      да ладно отговорки то говорить, все итак давно понятно и такой исход ожидаем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 мая 2018, 18:51

      ой, да ладно заливать, так и скажи что обкакался, что не был готов построить новую команду, материала было на два боеспособных состава, а в итоге только еще больше внес раздору.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 мая 2018, 18:47

      Зачем приходил ???

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 13 мая 2018, 17:33

      ...позорище !...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 мая 2018, 17:18

      Надо было сразу уходить,не думаю,что ниже 6 опустились,а разницы нет.Так может тренера уже подготовили и игроки зашевелились бы.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 17:09

      лукавит, а смысл?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 13 мая 2018, 16:53

      Ехай ..... !!! Песню Ленинграда тебе в дорожку

      1
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