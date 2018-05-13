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  • Манчини: «Решение покинуть «Зенит» – моя личная инициатива. Принял его еще три месяца назад»

Манчини: «Решение покинуть «Зенит» – моя личная инициатива. Принял его еще три месяца назад»

13 мая 2018, 16:49
10

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, что решил покинуть петербургский клуб три месяца назад. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта.

«У меня нет чувства, что я совершал ошибки и принимал неверные решения. Если отмотать время назад, то я бы принял те же решения. Ни капли в них не сомневаюсь.

Инициатива уйти из «Зенита» – моя личная. Я принял решение около трeх месяцев назад, прежде всего, по семейным причинам. Оно не связано с делами клуба или сборной», – сказал Манчини.

Манчини возглавлял «Зенит» с лета 2017 года.

Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (10)
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РМЗ
1526219633
Ехай ..... !!! Песню Ленинграда тебе в дорожку
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Garrincha58
1526220546
лукавит, а смысл?
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petrucho-spb
1526221138
Надо было сразу уходить,не думаю,что ниже 6 опустились,а разницы нет.Так может тренера уже подготовили и игроки зашевелились бы.
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1bear
1526222020
...позорище !...
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Zenmaster
1526226460
Зачем приходил ???
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FanatSerj
1526226678
ой, да ладно заливать, так и скажи что обкакался, что не был готов построить новую команду, материала было на два боеспособных состава, а в итоге только еще больше внес раздору.
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OfaZavr
1526228849
да ладно отговорки то говорить, все итак давно понятно и такой исход ожидаем.
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Taps
1526229379
Сборную будем тренировать как "Зенит" ? Италии повезло ?
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alp
1526229971
надо было еще осенью этого дилетанта гнать в шею
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zigbert
1526233049
Нам то это не говорил бы.
Ответить
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