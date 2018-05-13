Манчини: «Решение покинуть «Зенит» – моя личная инициатива. Принял его еще три месяца назад»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, что решил покинуть петербургский клуб три месяца назад. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта.

«У меня нет чувства, что я совершал ошибки и принимал неверные решения. Если отмотать время назад, то я бы принял те же решения. Ни капли в них не сомневаюсь.

Инициатива уйти из «Зенита» – моя личная. Я принял решение около трeх месяцев назад, прежде всего, по семейным причинам. Оно не связано с делами клуба или сборной», – сказал Манчини.

Манчини возглавлял «Зенит» с лета 2017 года.

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