Геркус: «Возвращение в «Зенит»? В этом мире возможно все»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о том, что может вернуться в «Зенит».

– В последнее время просачиваются слухи о вашей совместной работе с «Зенитом». Успокойте болельщиков, которые боятся, что вы уйдете из клуба.

– Я уже не раз говорил, что на данный момент у меня контракт с «Локомотивом» и я намерен отработать его с максимальной отдачей. Но в целом жизнь уже не раз учила, что никогда нельзя говорить «никогда». В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все», – сказал Геркус.

Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?