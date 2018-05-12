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Геркус: «Возвращение в «Зенит»? В этом мире возможно все»

12 мая 2018, 22:59
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о том, что может вернуться в «Зенит».

– В последнее время просачиваются слухи о вашей совместной работе с «Зенитом». Успокойте болельщиков, которые боятся, что вы уйдете из клуба.

– Я уже не раз говорил, что на данный момент у меня контракт с «Локомотивом» и я намерен отработать его с максимальной отдачей. Но в целом жизнь уже не раз учила, что никогда нельзя говорить «никогда». В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все», – сказал Геркус.

Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Геркус Илья
Комментарии (6)
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кузнецов артем
1526161573
Не нравиться мне что ему так повезло с бесплатным Фарфаном, по мне так с чемпа Азии было опасно брать. Ну чтож посмотрим как будет работать дальше, Локо возрастная команда и покупок на ее омоложении пока не было, будет большим успехом на мой взгляд если продадут Фернандэша и купят 1-2 игрока помоложе. Успехов в развитии клуба.
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Павел Амурский
1526163651
Какую ерунду только не придумают.
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Мары
1526173107
Я не уйду, сказал Илья Одев на тело свитер Но поманила вновь труба И укатил он в Питер
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zigbert
1526187747
Видимо прокручивает в голове различные варианты.
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kvm
1526190944
В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все», – сказал Геркус, закрывая чемодан.
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Lev Aleks
1526198405
А поработает год, другой в Локо глядишь до полуфинала в лиге чемпионов дойдут)
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