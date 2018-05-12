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    Геркус: «Возвращение в «Зенит»? В этом мире возможно все»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о том, что может вернуться в «Зенит».

    – В последнее время просачиваются слухи о вашей совместной работе с «Зенитом». Успокойте болельщиков, которые боятся, что вы уйдете из клуба.

    – Я уже не раз говорил, что на данный момент у меня контракт с «Локомотивом» и я намерен отработать его с максимальной отдачей. Но в целом жизнь уже не раз учила, что никогда нельзя говорить «никогда». В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все», – сказал Геркус.

    Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?

    Источник: RT

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    12.05.2018 22:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 мая 2018, 11:00

      А поработает год, другой в Локо глядишь до полуфинала в лиге чемпионов дойдут)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 13 мая 2018, 08:55

      В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все», – сказал Геркус, закрывая чемодан.

      3
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 08:02

      Видимо прокручивает в голове различные варианты.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 мая 2018, 03:58

      Я не уйду, сказал Илья
      Одев на тело свитер
      Но поманила вновь труба
      И укатил он в Питер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 мая 2018, 01:20

      Какую ерунду только не придумают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 мая 2018, 00:46

      Не нравиться мне что ему так повезло с бесплатным Фарфаном, по мне так с чемпа Азии было опасно брать. Ну чтож посмотрим как будет работать дальше, Локо возрастная команда и покупок на ее омоложении пока не было, будет большим успехом на мой взгляд если продадут Фернандэша и купят 1-2 игрока помоложе. Успехов в развитии клуба.

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