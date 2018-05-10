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Промес может перейти в «Сампдорию»

10 мая 2018, 16:47
33

«Сампдория» заинтересована в покупке нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщил ресурс Il Secolo XIX.

Согласно источнику, представители итальянского клуба встретились с голландскими агентами для обсуждения возможных трансферов. Промес был одним из футболистов, о которых шла речь.

Источник отметил, что «Сампдория» может в итоге отказаться от идеи покупки 26-летнего голландца из-за высоких финансовых требований.

В 37 встречах нынешнего сезона форвард забил 21 мяч и отдал 10 голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

Перед последним туром РФПЛ Промес с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Федора Смолова на один мяч.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сампдория Спартак Промес Квинси
Комментарии (33)
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mialkov
1525960451
Утка! У Сампдории нет таких денег...
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Боцман59rus
1525960707
даже спистеть нормально не могут -давлюсь от смеХаха.)))
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Полная Канистра
1525960724
пусть Промес скажет хочет он вообще туда в зад таблицы
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LAY394
1525961226
шляпа или лч со спартаком или днище в сампдории
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Obojaemiy
1525964362
Хватит уже бред собирать, господа утки !!!
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Федя Кабак
1525967154
Валить надо из пищевика! Если хочет расти
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OfaZavr
1525967348
ага конечно, а еще может перейти почти во все клубы всех чемпионатов)))
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кеша_КБ
1525969899
- Спартак - в Лиге Чемпионов!, а где Сампдория!???....кто-то подумал, что Промес эпанутый??? Бомбардир.ру , не смеши!)))
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Мары
1525977449
Это вряд ли.Клуб не уровня Квинси.Массисо в плохие руки не отпустит. Опять же стоимость Промеса уж боле кусачая, а в Италии счаз кризис жанра по многим направлениям.Ну и последнее.Сей ресурс не раз отличался утками, так что я спокоен.По крайней мере в Италию и в этот клуб этим летом, Квинси не попадёт.
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zigbert
1526031331
Сампдория для него пожалуй не вариант.
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