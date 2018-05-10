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    Промес может перейти в «Сампдорию»

    «Сампдория» заинтересована в покупке нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщил ресурс Il Secolo XIX.

    Согласно источнику, представители итальянского клуба встретились с голландскими агентами для обсуждения возможных трансферов. Промес был одним из футболистов, о которых шла речь.

    Источник отметил, что «Сампдория» может в итоге отказаться от идеи покупки 26-летнего голландца из-за высоких финансовых требований.

    В 37 встречах нынешнего сезона форвард забил 21 мяч и отдал 10 голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

    Перед последним туром РФПЛ Промес с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Федора Смолова на один мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 16:47
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:35

      Сампдория для него пожалуй не вариант.

      5
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 11 мая 2018, 05:15

      продать надо,КОМУ НИБУДЬ ,пока ценник не упал,да и сам рвёться уехать

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 мая 2018, 00:02

      Квинси пока не уйдёт! по крайней мере в Сампдорию)

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 мая 2018, 21:37

      Это вряд ли.Клуб не уровня Квинси.Массисо в плохие руки не отпустит. Опять же стоимость Промеса уж боле кусачая, а в Италии счаз кризис жанра по многим направлениям.Ну и последнее.Сей ресурс не раз отличался утками, так что я спокоен.По крайней мере в Италию и в этот клуб этим летом, Квинси не попадёт.

      2
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 10 мая 2018, 21:36

      Какая Сампдория? Разве там такие зарплаты как у Промеса возможны? Лучше напишите, что в покупке Промеса заинтересован Яблонец или Витесс. Это будет так же глупо, но по крайней мере свежо.

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 мая 2018, 20:32

      Без Промеса Спартак будет бледновато выглядеть...

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Старикан 10 мая 2018, 20:55

      Ой, да ладно, в некоторых матчах и вместе с ним "Спартак" выглядел бледновато. Пускай повышает свой уровень в другом чемпионате, а ему на смену придут новые достойные игроки, которые смогут вырасти в футболистов подобного уровня...

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > ARSteven89 10 мая 2018, 21:19

      Я думаю, Промес Спартаку ещё пригодится! Тем более в ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 мая 2018, 20:20

      На хрен ему нужна эта Сампдория,это равносильно что перейти в какой-нибудь Рубин,Ростов или Динамо.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 10 мая 2018, 20:03

      Новость из раздела,Иньеста,может перейти в Спартак...

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 10 мая 2018, 19:31

      - Спартак - в Лиге Чемпионов!, а где Сампдория!???....кто-то подумал, что Промес эпанутый??? Бомбардир.ру , не смеши!)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:49

      ага конечно, а еще может перейти почти во все клубы всех чемпионатов)))

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