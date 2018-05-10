Промес может перейти в «Сампдорию»

«Сампдория» заинтересована в покупке нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщил ресурс Il Secolo XIX.

Согласно источнику, представители итальянского клуба встретились с голландскими агентами для обсуждения возможных трансферов. Промес был одним из футболистов, о которых шла речь.

Источник отметил, что «Сампдория» может в итоге отказаться от идеи покупки 26-летнего голландца из-за высоких финансовых требований.

В 37 встречах нынешнего сезона форвард забил 21 мяч и отдал 10 голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

Перед последним туром РФПЛ Промес с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Федора Смолова на один мяч.