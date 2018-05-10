Отец Фекира опроверг информацию о переходе сына в «Ливерпуль»

Вчера «Бомбардир» писал о договоренности «Ливерпуля» и «Лиона» по трансферу полузащитника Набиля Фекира. Сообщалось, что английский клуб заплатит за 24-летнего игрока 70 миллионов фунтов.

Мохаммед Фекир, отец 24-летнего футболиста, назвал сведения о трансфере ложными.

«Набиль в «Ливерпуле»? Это неправда. Я был удивлен, когда услышал о каких-то договоренностях между клубами.

Могу назвать эту информацию ложной. У нас с сыном близкие отношения, он бы точно сказал мне о готовящейся сделке», – приводит слова Фекира-старшего LIverpool Echo.

В 38 матчах нынешнего сезона французский полузащитник забил 22 гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.