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    Черчесов включит Чалова в расширенный список сборной России

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов будет вызван в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018. Футболист войдет в расширенный список команды.

    Имена кандидатов на попадание в национальную команду будут оглашены главным тренером Станиславом Черчесовым в пятницу, 11 мая.

    Известно, что Чалов ранее не был вызван в состав молодежной команды. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в составе ЦСКА 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2018 12:58
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:45

      Молодой ,скоростной и чувство гола есть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 мая 2018, 08:08

      Ну значит точно из группы выйдем!))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 мая 2018, 00:46

      а еще Ерохин, Заболотный, Кутепов точно будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:17

      правильно что вызвал, нужно дать шанс и посмотреть как пойдет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Alec7183 10 мая 2018, 17:13

      А мож и в основной?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 мая 2018, 16:04

      Статистику поправил серьезно за весну. Заслужил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 мая 2018, 14:48

      Гончаренко в збродную!!!может из группы хоть выйдем(

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 мая 2018, 14:10

      ....да, васся...на безрыбье, как известно, и рак - рыба....да и не самая плохая...по крайней мере пешком по полю не ходит, как многие

      5
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      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Ауторитетный экспэрт мамо 11 мая 2018, 00:48

      однажды с пешеходом мы стали бронзовыми призерами евро, а он потом играл в большом клубе. есть у нас много бегунков, да толку от них

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 10 мая 2018, 14:06

      На перспективу да можно, но не сейчас, а то как начинают у нас играть хорошо, так сразу расхваливают, а других хают, вон в Зените школьник головой забил, с начало хвалили, теперь за него и забыли. Пусть и Чалов окрепнет малость

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Stavropolets 10 мая 2018, 14:43

      В «Спартаке» Дима Сычёв оказался в январе 2001 года, а уже летом 2002 года он поехал на первый (и, как выясняется сейчас, последний) чемпионат мира. В Японии и Корее молодой форвард стал единственным светлым пятном в игре команды, заработал пенальти в игре с Тунисом и забил в ворота Бельгии, став самым молодым в нашей истории участником чемпионата мира.
      Надо пробовать, не Аршавина же вызывать!

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > serppion 10 мая 2018, 14:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кстати, тогда надо было Романцеву сразу его и Кержакова выпускать в основе, с первого матча.

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > serppion 10 мая 2018, 21:14

      Только,сразу поймал звезду...,свалил к лягушатникам и .....,пропал ...

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 14:00

      На перспективу!!! В напряжении и от ответственности люди растут!!..))

      7
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 10 мая 2018, 14:44

      Люди-да!Но не наши футболеры...к сожалению-это наши проблемы...

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