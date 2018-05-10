Черчесов включит Чалова в расширенный список сборной России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов будет вызван в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018. Футболист войдет в расширенный список команды.

Имена кандидатов на попадание в национальную команду будут оглашены главным тренером Станиславом Черчесовым в пятницу, 11 мая.

Известно, что Чалов ранее не был вызван в состав молодежной команды. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в составе ЦСКА 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.