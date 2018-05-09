Kick It Out: «Глубоко разочарованы решением ФИФА оштрафовать РФС всего на 25 тысяч за проявление расизма болельщиками»

Организация по борьбе с расовой дискриминацией Kick It Out выразила разочарование решением ФИФА оштрафовать РФС всего на 30 тысяч швейцарских франков (25 тысяч евро) за расистские выкрики болельщиков во время товарищеского матча Россия – Франция.

Встреча прошла 27 марта в Санкт-Петербурге. В нескольких эпизодах российские фанаты выкрикивали оскорбления и ухали в адрес темнокожих футболистов соперника.

«Kick It Out глубоко разочарован решением ФИФА оштрафовать Российский футбольный союз всего на 30 тысяч евро.

Kick It Out твердо верит в то, что дисциплинарный кодекс ФИФА просто не имеет значения, если расистские пения могут привести к такому жалкому штрафу, учитывая то, что это далеко не первый случай проявления расизма с участием российских футбольных клубов или болельщиков.

Сегодня организация подтвердила свое убеждение в том, что отсутствие эффективных действий со стороны ФИФА против проблемы расизма в российском футболе, вероятно, приведет к дальнейшему темнокожих футболистов в матчах с участием сборной страны.

В конечном итоге, ввиду всего этого, Kick It Out мало уверена в том, что ФИФА сможет эффективно бороться с потенциальными проявлениями расизма во время чемпионата мира и защитить тех темнокожих игроков, сотрудников и болельщиков, которые будут присутствовать в России», – сказал председателя организации Лорд Узли.