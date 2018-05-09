Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Kick It Out: «Глубоко разочарованы решением ФИФА оштрафовать РФС всего на 25 тысяч за проявление расизма болельщиками»

    Организация по борьбе с расовой дискриминацией Kick It Out выразила разочарование решением ФИФА оштрафовать РФС всего на 30 тысяч швейцарских франков (25 тысяч евро) за расистские выкрики болельщиков во время товарищеского матча РоссияФранция.

    Встреча прошла 27 марта в Санкт-Петербурге. В нескольких эпизодах российские фанаты выкрикивали оскорбления и ухали в адрес темнокожих футболистов соперника.

    «Kick It Out глубоко разочарован решением ФИФА оштрафовать Российский футбольный союз всего на 30 тысяч евро.

    Kick It Out твердо верит в то, что дисциплинарный кодекс ФИФА просто не имеет значения, если расистские пения могут привести к такому жалкому штрафу, учитывая то, что это далеко не первый случай проявления расизма с участием российских футбольных клубов или болельщиков.

    Сегодня организация подтвердила свое убеждение в том, что отсутствие эффективных действий со стороны ФИФА против проблемы расизма в российском футболе, вероятно, приведет к дальнейшему темнокожих футболистов в матчах с участием сборной страны.

    В конечном итоге, ввиду всего этого, Kick It Out мало уверена в том, что ФИФА сможет эффективно бороться с потенциальными проявлениями расизма во время чемпионата мира и защитить тех темнокожих игроков, сотрудников и болельщиков, которые будут присутствовать в России», – сказал председателя организации Лорд Узли.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      Suicide 10 мая 2018, 08:57

      Пните это мимо? Что за шавка очередная лающая на слона? Не приезжайте, а суть боления на стадионе - это своих хвалить, чужих х@есосить, будь там хоть нигеры, хоть буряты, хоть пупизоиды какие... Рассовая дискриминация, мы столетиями не держали нигеров в рабстве, а перекладывать вину за свою историю на Россию нынче модно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 9 мая 2018, 17:56

      Отвалите любители нигеров!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 мая 2018, 15:39

      Кикс получился...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11