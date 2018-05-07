Аллегри обсудит свое будущее с руководством «Ювентуса». Итальянец может возглавить «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретится с руководством клуба для обсуждения своего будущего. Об этом сообщил английский журналист Кавех Солхекол.

По его данным, клуб проведет переговоры с Аллегри после завоевания чемпионства Италии. «Бьянконери» могут оформить победу в соревновании в матче 37 тура против «Ромы», который состоится 13 мая.

Ранее сообщалось о том, что 50-летний специалист – главный кандидат на должность тренера «Арсенала». Нынешний тренер лондонцев Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона.