Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри обсудит свое будущее с руководством «Ювентуса». Итальянец может возглавить «Арсенал»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретится с руководством клуба для обсуждения своего будущего. Об этом сообщил английский журналист Кавех Солхекол.

    По его данным, клуб проведет переговоры с Аллегри после завоевания чемпионства Италии. «Бьянконери» могут оформить победу в соревновании в матче 37 тура против «Ромы», который состоится 13 мая.

    Ранее сообщалось о том, что 50-летний специалист – главный кандидат на должность тренера «Арсенала». Нынешний тренер лондонцев Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 мая 2018, 19:49

      оставайся в ювентусе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11