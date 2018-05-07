Витиньо: «Надеемся попасть в Лигу чемпионов напрямую. Это самая главная мотивация»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от разгромной победы над «Арсеналом» (6:0) в поединке 29 тура РФПЛ, а также заявил, что команда будет невероятно мотивирована на заключительный матч сезона с «Анжи».

В случае победы армейцев над махачкалинцами и потери очков «Спартаком» во встрече с «Динамо» красно-синие займут второе место и напрямую выйдут в групповой этап Лиги чемпионов.

– Я очень счастлив, что мне удалось сделать две голевые передачи. Команда сыграла великолепно. Нам помогло, что впереди у нас было очень большое преимущество над соперником.

– Какую тактику избрали? Подразумевалось ли такое мощное начало?

– У нас была задача забить как можно раньше, так и получилось. После быстрого гола продолжили играть с высокой интенсивностью, за короткий отрезок времени довели счeт до 5:0, что позволило перейти к спокойному контролю матча.

– Считаете ли, что этот матч – один из лучших в сезоне?

– Мы должны быть счастливы победе, соперник был непростой. Игра с ними на выезде оказалась тяжeлой. Но сегодня мы сыграли блестяще, игроки показывали свои лучшие качества и забивали голы.

– Позади 46 официальных матчей сезона, остался всего один. Каким будет настрой на матч с «Анжи»?

– Мы надеемся попасть в Лигу чемпионов напрямую, это самая главная мотивация. Надо выйти, одержать победу и на мажорной ноте закончить сезон.