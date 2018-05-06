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    Бабаев считает, что Чалов заслуживает вызова в сборную России

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что нападающий армейцев Федор Чалов должен быть вызван в сборную России на чемпионат мира-2018.

    Напомним, что сегодня 20-летний форвард оформил хет-трик в ворота тульского «Арсенала».

    – Чалову уже можно помечтать о сборной?

    – Почему бы и нет. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Но я уверен, что Черчесов следит за всеми футболистами и примет правильное решение. Федя прибавляет от матча к матчу, вошел в игровой ритм, он молодец!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2018 22:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1481

      GM 7 мая 2018, 18:35

      А вот и Черчесов подоспел:
      "— Есть ли возможность у кого-то из молодых кандидатов попасть в заявку на ЧМ-2018?
      — Могу сказать, что мы внимательно за всеми следим и такой возможности не исключаем. Все имена – на слуху. Хороший отрезок провёл в чемпионате Кучаев – жаль, что вчера он получил серьёзную травму и выпал из числа кандидатов. Кстати, совсем недавно я ездил на тренировку ЦСКА и общался по нему с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко, так что располагаю подробной информацией. Пожелаем ему качественного лечения и восстановления. Неплохо смотрится в «Динамо» Ташаев, обращает на себя внимание Чалов. Есть и другие кандидаты, которые хорошо себя проявляют. "

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:36

      Есть предложение -его должен услышать главный тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 11:13

      не хуже уж Заболотного точно будет, отчего бы и не попробовать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 7 мая 2018, 01:08

      Заголовок, как обычно, привирает и перевирает.
      Так-то пусть Чалов хотя бы сезон стабильно поиграет, а не только весной...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 7 мая 2018, 00:03

      Чалов - ДА! Заболотный - НЕТ!

      3
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 6 мая 2018, 23:36

      Стабильности чуть добавить и в сборной.

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 6 мая 2018, 22:42

      Это он на фоне тульского арсенала так считает?! После лондонского, что то помалкивал.

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 6 мая 2018, 22:40

      Хуже других напов уж точно не будет, ибо хуже их уже некуда.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 мая 2018, 22:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бабаев, вали в израиль. Там смиши людей на своей родине

      -5
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > РМЗ 6 мая 2018, 23:38

      от чего тебе смешно стало?

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > РМЗ 7 мая 2018, 02:06

      Ты малограмотный, иди в школу и выучи проверочные слова "Смишливый" мля

      0
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