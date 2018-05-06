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Бабаев считает, что Чалов заслуживает вызова в сборную России

6 мая 2018, 22:20
11

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что нападающий армейцев Федор Чалов должен быть вызван в сборную России на чемпионат мира-2018.

Напомним, что сегодня 20-летний форвард оформил хет-трик в ворота тульского «Арсенала».

– Чалову уже можно помечтать о сборной?

– Почему бы и нет. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Но я уверен, что Черчесов следит за всеми футболистами и примет правильное решение. Федя прибавляет от матча к матчу, вошел в игровой ритм, он молодец!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Чалов Федор Бабаев Роман
Комментарии (11)
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РМЗ
1525634638
Бабаев, вали в израиль. Там смиши людей на своей родине
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DemSerg
1525635634
Хуже других напов уж точно не будет, ибо хуже их уже некуда.
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Nekit92
1525635731
Это он на фоне тульского арсенала так считает?! После лондонского, что то помалкивал.
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mnb 95
1525639001
Стабильности чуть добавить и в сборной.
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Черкизовский Кот
1525640586
Чалов - ДА! Заболотный - НЕТ!
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GM
1525644514
Заголовок, как обычно, привирает и перевирает. Так-то пусть Чалов хотя бы сезон стабильно поиграет, а не только весной...
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OfaZavr
1525680783
не хуже уж Заболотного точно будет, отчего бы и не попробовать.
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zigbert
1525689362
Есть предложение -его должен услышать главный тренер.
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GM
1525707349
А вот и Черчесов подоспел: "— Есть ли возможность у кого-то из молодых кандидатов попасть в заявку на ЧМ-2018? — Могу сказать, что мы внимательно за всеми следим и такой возможности не исключаем. Все имена – на слуху. Хороший отрезок провёл в чемпионате Кучаев – жаль, что вчера он получил серьёзную травму и выпал из числа кандидатов. Кстати, совсем недавно я ездил на тренировку ЦСКА и общался по нему с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко, так что располагаю подробной информацией. Пожелаем ему качественного лечения и восстановления. Неплохо смотрится в «Динамо» Ташаев, обращает на себя внимание Чалов. Есть и другие кандидаты, которые хорошо себя проявляют. "
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