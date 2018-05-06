Бабаев считает, что Чалов заслуживает вызова в сборную России

А вот и Черчесов подоспел:
"— Есть ли возможность у кого-то из молодых кандидатов попасть в заявку на ЧМ-2018?
— Могу сказать, что мы внимательно за всеми следим и такой возможности не исключаем. Все имена – на слуху. Хороший отрезок провёл в чемпионате Кучаев – жаль, что вчера он получил серьёзную травму и выпал из числа кандидатов. Кстати, совсем недавно я ездил на тренировку ЦСКА и общался по нему с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко, так что располагаю подробной информацией. Пожелаем ему качественного лечения и восстановления. Неплохо смотрится в «Динамо» Ташаев, обращает на себя внимание Чалов. Есть и другие кандидаты, которые хорошо себя проявляют. "
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что нападающий армейцев Федор Чалов должен быть вызван в сборную России на чемпионат мира-2018.
Напомним, что сегодня 20-летний форвард оформил хет-трик в ворота тульского «Арсенала».
– Чалову уже можно помечтать о сборной?
– Почему бы и нет. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Но я уверен, что Черчесов следит за всеми футболистами и примет правильное решение. Федя прибавляет от матча к матчу, вошел в игровой ритм, он молодец!