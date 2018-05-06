Бабаев считает, что Чалов заслуживает вызова в сборную России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что нападающий армейцев Федор Чалов должен быть вызван в сборную России на чемпионат мира-2018.

Напомним, что сегодня 20-летний форвард оформил хет-трик в ворота тульского «Арсенала».

– Чалову уже можно помечтать о сборной?

– Почему бы и нет. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Но я уверен, что Черчесов следит за всеми футболистами и примет правильное решение. Федя прибавляет от матча к матчу, вошел в игровой ритм, он молодец!