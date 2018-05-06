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    Алексей Миранчук: «Чуть не расплакался после победы»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился эмоциями после победы в РФПЛ. Напомним, что железнодорожники гарантировали себе чемпионский титул в матче с «Зенитом» (1:0).

    «Да нет, никто не звонил. Подумаешь, выиграли чемпионат… На самом деле, мы очень счастливы. Сегодня на трибунах были наши родители, и стать чемпионом на их глазах дорогого стоит. В раздевалку папа с мамой не пошли, а вот на поле после финального свистка спустились. Были и слезы, конечно, и улыбки. Обняли нас с братом. Да я и сам чуть не расплакался, но сдержался – все-таки болельщики смотрят», – сказал Миранчук.

    Источник: RT

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    06.05.2018 06:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1818

      gor77 6 мая 2018, 08:40

      Хороший сезон! Чемпионы страны! Поздравления!!!

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