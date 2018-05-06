Алексей Миранчук: «Чуть не расплакался после победы»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился эмоциями после победы в РФПЛ. Напомним, что железнодорожники гарантировали себе чемпионский титул в матче с «Зенитом» (1:0).

«Да нет, никто не звонил. Подумаешь, выиграли чемпионат… На самом деле, мы очень счастливы. Сегодня на трибунах были наши родители, и стать чемпионом на их глазах дорогого стоит. В раздевалку папа с мамой не пошли, а вот на поле после финального свистка спустились. Были и слезы, конечно, и улыбки. Обняли нас с братом. Да я и сам чуть не расплакался, но сдержался – все-таки болельщики смотрят», – сказал Миранчук.