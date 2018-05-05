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«Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат России

5 мая 2018, 18:30
171

Сегодня «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» победил «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ.

Железнодорожники набрали 60 очков и таким образом стали недосягаемы для «Спартака», обеспечив себе золотые медали Премьер-лиги за тур до окончания первенства.

Отметим, что в последний раз красно-зеленые выигрывали чемпионат России в 2004 году. Тогда командой также руководил главный тренер Юрий Семин. Всего же в копилке «Локомотива» теперь три чемпионских титула.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (171)
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Krasnodar 123
1525535297
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Заслуженное золото. Палыч - великий тренер! С победой ЛОКО!!! Удачи в ЛЧ!!!
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Сибирь за Спартак
1525535538
Поздравляю Локо, отправили бомжей в общий вагон.
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Scar
1525535670
Господи, я дожил до этого дня!!! Ураааа :)) Помню предыдущие два чемпионства как сейчас! Но на деле это было так давно. Сегодня я просто счастлив! Огромное спасибо отличной команде, отличному тренеру, супер болельщикам! Спасибо за счастье, которое я сейчас ощущаю!
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Svoysvoemubrat
1525535768
Поздравляю, весь сезон говорил, что Локо прет по-черному, но только когда забил Эдер, понял, насколько был прав.
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LOKOfanatik19
1525535939
Это было жарко, это бало классно!!!! Мы ЧЕМПИОНЫ, каждый красно-зеленый!!!
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Одинокий волк Маквейд
1525535972
Молодец Семин, показал Манчини, что такое импортозамещение.
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Братья Васильевы
1525536550
Ушатали бомжарню.
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Михаил_Боярский
1525539605
Лишь бы проводницы в ЛЧ не обделались.
Ответить
Mark68
1525541286
Сёмин Специалист с Большой буквы!!! Молодец!!! Он доказывал это,тренируя многие команды!!! Он работая в Азербайджане, очень много сделал и преподал нашему клубу "Габала"! Я не болельщик ЛОКО, но хочу поздравить и выразить своё уважение Юрию Павловичу !!! И ФК "Локомотив"!!!!....МОЛОДЦЫ!!!!! Я Сегодня даже прослезился, когда смотрел окончание игры, и когда смотрел и слушал Сёмина!!!! Это были слёзы Радости!!!!
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Супермачо
1525546958
Красно-зелёных поздравляю с победой в чемпионате. Чемпионат - турнир длинной дистанции. И он объективно показывает сильнейшего. Кубки-суперкубки можно провалить в одной игре. Всех, кто скажет, что чемпион ненастоящий, на фоне слабости основных конкурентов и т.д. и т.п. посылайте в нужном направлении без разговоров. В любой команде - недостатков вагон. Так и у вас. Но достоинств (за исключением этого вагона) - целый состав. И главное - ваш машинист. Очень рад за Юрия Павловича или Шпалыча (называем так любя и с уважением). Для красно-белых он тоже человек не чужой. Кто не знает, пусть погуглит автора первых голов "Спартака" в ЕК.
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