«Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат России

Сегодня «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» победил «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ.

Железнодорожники набрали 60 очков и таким образом стали недосягаемы для «Спартака», обеспечив себе золотые медали Премьер-лиги за тур до окончания первенства.

Отметим, что в последний раз красно-зеленые выигрывали чемпионат России в 2004 году. Тогда командой также руководил главный тренер Юрий Семин. Всего же в копилке «Локомотива» теперь три чемпионских титула.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво