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    «Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат России

    Сегодня «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» победил «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ.

    Железнодорожники набрали 60 очков и таким образом стали недосягаемы для «Спартака», обеспечив себе золотые медали Премьер-лиги за тур до окончания первенства.

    Отметим, что в последний раз красно-зеленые выигрывали чемпионат России в 2004 году. Тогда командой также руководил главный тренер Юрий Семин. Всего же в копилке «Локомотива» теперь три чемпионских титула.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 18:30
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    Комментарии169
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 мая 2018, 18:27

      День прошел,а я все никак не привыкну к тому,что сумела завоевать наша команда!)

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 мая 2018, 12:05

      Что ни говори, а ребята - молодцы!!! Палыч - легенда!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 6 мая 2018, 11:54

      Самая стабильная команда в этом чемпе

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 мая 2018, 11:26

      ЛОКО МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!! ПАЛЫЧ СУПЕР!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 мая 2018, 11:24

      заслужено стали чемпионами

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 мая 2018, 10:25

      Ну поздравляем Локомотив и Палыча с чемпионством

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 мая 2018, 10:18

      Красавцы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 6 мая 2018, 10:16

      Поздравляю.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 6 мая 2018, 10:07

      ЛОКО ЧЕМПИОН!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 мая 2018, 09:31

      мои поздравления.

      5
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