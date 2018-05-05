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    Буффон откажется от вызова в сборную Италии на свой прощальный матч

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон откажется от вызова в сборную Италии на товарищеский матч с Голландией, несмотря на то, что этот поединок должен стать прощальным для него в составе национальной команды.

    Встреча запланирована на 4 июня в Турине и, как ожидается, будет его последней в майке «скуадры адзурры». Однако, как сообщает источник, 40-летний вратарь всерьез рассматривает возможность проигнорировать это событие.

    Буффон выступает за Италию с 1997 года. В ее составе он победил на чемпионате мира-2006 и стал вице-чемпионом Евро-2012.

    Источник: Football Italia

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    05.05.2018 16:48
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      ЖОРРО 7 мая 2018, 00:35

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