Буффон откажется от вызова в сборную Италии на свой прощальный матч

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон откажется от вызова в сборную Италии на товарищеский матч с Голландией, несмотря на то, что этот поединок должен стать прощальным для него в составе национальной команды.

Встреча запланирована на 4 июня в Турине и, как ожидается, будет его последней в майке «скуадры адзурры». Однако, как сообщает источник, 40-летний вратарь всерьез рассматривает возможность проигнорировать это событие.

Буффон выступает за Италию с 1997 года. В ее составе он победил на чемпионате мира-2006 и стал вице-чемпионом Евро-2012.